Dólar bajó 22 cts. y euro subió; eran vendidos $58.66 y $69.38

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 22 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$58.66.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.34

Venta: RD$58.66

EL EURO

El euro subió 14 centavos; era vendido a RD$69.38 y comprado a RD$65.68.

PETROLEO

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotiza en torno a los 84,34 – 87,26 dólares para los contratos de futuros, presionado al alza por el aumento de las tensiones geopolíticas y los riesgos en el suministro de crudo.