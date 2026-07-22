Señala EEUU destruirá puentes y centrales eléctricas de Irán

WASHINGTON, 22 Jul. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con «destruir un puente o una central eléctrica» en Irán por cada buque que sea atacado por las fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz, en el marco de los intercambios de ataques a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

«De ahora en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán ataque un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluyendo aquellos ubicados cerca o dentro de la capital, Teherán», ha dicho en un breve mensaje en redes sociales.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.