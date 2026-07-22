Reinauguración de la Plaza de la Bandera

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Hace algunos años, estando en la República Popular China, después de recorrer varias ciudades, incluyendo, por supuesto, la Gran Muralla y la aldea de Shaoshan, donde nació el “Gran Timonel”, Mao Tse-tung (Mao Zedong), entre otras importantes comunidades emblemáticas, me llevaron a Pekín, también conocida como Beijing, la capital, para mostrarme una maqueta enorme en la que estaba diseñada la ciudad que existiría dentro de veinte años. ¡Quedé gratamente impresionado al comprobar cómo, quince o veinte años antes, los ingenieros, arquitectos, diseñadores y el Partido Comunista ya tenían planificada la ciudad!

Lo mismo me sucedió camino a la enorme presa de las Tres Gargantas. Transitamos por una autopista que parecía no terminar nunca, de ocho o diez carriles en ambos sentidos, pero con un flujo mínimo de vehículos. Le pregunté a la intérprete por qué habían construido una vía tan grande para un tránsito tan reducido. Me contestó: “Hoy hay poco flujo de vehículos; vuelve dentro de diez años…”. (En China, la planificación no se hace para cuatro años, porque el Gobierno no es de cuatro años. Me recordó la fábula de Mao “El viejo tonto que removió la montaña”).

Cuando acepté la invitación del buen amigo Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, un funcionario que funciona, no imaginé que la transformación urbanística del túnel de la Plaza de la Bandera fuera de tal magnitud, belleza y esplendor. ¡Quedé maravillado! (Supongo que lo mismo les ha ocurrido a los conductores de los dos mil quinientos vehículos por hora que transitaban por la vía, creando un entaponamiento interminable, con un costo incalculable en combustible y tiempo).

El presidente Luis Abinader y su esposa, doña Raquel Arbaje, estaban notablemente emocionados al observar la fluidez con la que transitaban los vehículos.

La obra tiene una longitud de 1.2 kilómetros y cuatro carriles, fue construida con los más altos estándares de calidad y tuvo un costo de tres mil trescientos millones de pesos, financiados mediante el acuerdo con Aerodom. Fue ejecutada en un tiempo récord de dieciocho meses. Esta gigantesca infraestructura agilizará el tránsito norte-sur en la avenida Gregorio Luperón. Cuenta con un sistema contra incendios, extractores de gases, cámaras de vigilancia conectadas al 911, iluminación y planta eléctrica. Algunos vehículos pesados podrán utilizar el túnel, con excepción de los de doble cabina; tampoco podrán hacerlo las motocicletas. El problema del drenaje pluvial de la obra quedó resuelto, según el ministro Estrella.

No hay duda de que, durante el gobierno del presidente Luis Abinader, “el Sur también existe”, como dice el poema de Mario Benedetti, convertido en canción por Joan Manuel Serrat hace años. No existe provincia, municipio o paraje del Sur que no haya sido impactado positivamente por el gobierno de Abinader y el PRM. Entre las obras se encuentran las circunvalaciones de Azua y Peravia; el Puerto de Barahona; la ampliación del acueducto de Azua; el proyecto turístico de Cabo Rojo, en Pedernales; la carretera Enriquillo-El Higüero, de más de trece kilómetros, que beneficia a más de trescientos mil habitantes de Barahona; y la ampliación y remodelación de la carretera Sánchez, entre muchas otras.

¡Ningún gobierno anterior, incluyendo el de Danilo Medina, quien es de Arroyo Cano, municipio de Bohechío, provincia de San Juan de la Maguana, un campo que dejó abandonado y sumido en la pobreza y la miseria, había hecho tanto por la región Sur en tan poco tiempo como el presidente Luis Abinader!

sp-am