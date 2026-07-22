Entidad reconoce avances de la RD en lucha contra corrupción

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SANTO DOMINGO.- La organización Transparencia Internacional destacó los avances de la República Dominicana en la lucha contra la corrupción.

François Valérian, presidente de la entidad, explicó que «si bien existen países con marcos legales sólidos, no todos logran combatir eficazmente la corrupción».

«Lo que veo en la República Dominicana es que hay una lucha contra la corrupción por parte de la admiración, de los fiscales y el sistema judicial. Hay casos de gran perfil con los desafíos que son descritos por Participación Ciudadana, pero hay una verdadera luca contra la corrupción”, expresó durante una entrevista concedida a un medio local.

Estas declaraciones representan un importante respaldo a los esfuerzos que desarrolla el Estado dominicano para consolidar mecanismos de prevención, control y sanción de la corrupción, así como para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Gracias a los avances en esta materia el país fue escogido para llevar a cabo la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), el principal foro mundial dedicado al intercambio de experiencias, buenas prácticas y estrategias para combatir la corrupción.

El evento será del 1 al 4 de diciembre y reunirá a más de 2000 personas de 140 países, líderes gubernamentales, representantes de organismos internacionales, sociedad civil, sector privado, academia y especialistas de todo el mundo.

jt/am