Boliche confía en el trabajo como base para los JCC 2026

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SANTO DOMINGO.– La selección dominicana de boliche afronta con optimismo su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, convencida de que la disciplina, la preparación integral y el trabajo constante serán determinantes para alcanzar una destacada cosecha de medallas.

Durante una jornada de acompañamiento realizada por la Jefatura de Misión y la Dirección Técnica del Comité Olímpico Dominicano (COD) en la Bolera, atletas y entrenadores resaltaron el compromiso asumido de cara a la cita regional.

El entrenador Manuel Hernández explicó que el programa de preparación contempla aspectos técnicos, físicos y psicológicos para llegar en las mejores condiciones a la competencia.

“Estamos llevando a cabo un buen programa de trabajo para lograr buenos resultados y tratar de conquistar la mayor cantidad de medallas posible. La preparación también incluye el aspecto físico y mental”, afirmó Hernández.

EL COD DESTACA LA TRADICIÓN DEL BOLICHE

La comisión técnica del COD estuvo encabezada por José Clase, acompañado por José Potter y Rafael Rivera. Clase resaltó el historial de buenos resultados que ha mantenido el boliche dominicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al tiempo que valoró el compromiso mostrado por atletas y cuerpo técnico.

SELECCIÓN FEMENINA ENFOCADA EN EL OBJETIVO

El equipo femenino está integrado por las experimentadas Aumí Guerra, Virginia Bello, Carmina Hermon, María Ramírez, Shantal Hungría y Wendy Arias.

Guerra aseguró que la selección mantiene una preparación de alto nivel, enfocada en fortalecer los aspectos tácticos y competir al máximo de sus capacidades.

Por su parte, Virginia Bello destacó el proceso de integración del equipo y los fogueos realizados como parte de la preparación.

EL EQUIPO MASCULINO TAMBIÉN APUNTA AL PODIO

La representación masculina la conforman Rolando Antonio Sebelén, Francisco Prats, Wascar Cavallo, Leonardo Ardente, Gregory Morín y Manuel Fernández, bajo la dirección de los entrenadores Ernesto Ávila, Willy Javier y Manuel González.

Wendy Arias señaló que el trabajo constante y el fortalecimiento mental han sido fundamentales para su crecimiento deportivo y técnico, mientras que Shantal Hungría, quien disputará sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe, afirmó que la preparación ha sido intensa y con metas bien definidas para luchar por los primeros lugares del torneo.

of-am