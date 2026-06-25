BCRD asegura que la economía dominicana crece 4.7% en 2026

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SANTO DOMINGO.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que la economía nacional registró un crecimiento interanual de 4.7 % durante mayo de 2026, de acuerdo con las cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE). Con este resultado, el crecimiento acumulado entre enero y mayo se ubicó en 4.2 %.

La entidad destacó que este desempeño se produce en un entorno internacional marcado por la incertidumbre, debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y al incremento de los costos del transporte marítimo y de los precios del petróleo.

El dinamismo económico estuvo impulsado principalmente por los sectores construcción (7.1 %), minería (6.4 %) y el conjunto de las actividades de servicios, que crecieron 5.3 %. Dentro de este último grupo sobresalieron los servicios profesionales (8.3 %), financieros (8.2 %), enseñanza (7.7 %), otras actividades de servicios de mercado (6.5 %), hoteles, bares y restaurantes (6.2 %), salud (6.1 %) y transporte y almacenamiento (5.1 %).

Asimismo, la manufactura local registró un incremento de 2.9 %, mientras que la actividad agropecuaria creció 2.0 %. En contraste, la manufactura de zonas francas presentó una contracción de 4.1 %.

El Banco Central explicó que el crecimiento de la construcción estuvo respaldado por la ejecución de proyectos comerciales, residenciales y turísticos financiados por el sector privado, así como por condiciones favorables de crédito. Al cierre de mayo, el financiamiento al sector aumentó 23.7 % interanual, equivalente a más de RD$35,000 millones adicionales respecto al mismo período de 2025.

En minería, el avance respondió al incremento en la producción de oro y plata, favorecido por los altos precios internacionales de estos metales. Por su parte, la manufactura local se benefició del aumento en la producción de minerales no metálicos, bebidas alcohólicas y sustancias químicas.

El sector de hoteles, bares y restaurantes mostró un crecimiento de 6.2 %, impulsado por el incremento de la llegada de turistas. Durante mayo ingresaron al país 743,983 visitantes no residentes por vía aérea, un aumento de 10.4 % frente al mismo mes del año anterior.

En los primeros cinco meses de 2026, la República Dominicana recibió 4,146,831 turistas internacionales, cifra que representa un crecimiento acumulado de 10.8 % respecto al mismo período de 2025. El BCRD atribuyó este resultado a las estrategias de promoción desarrolladas por el Ministerio de Turismo para fortalecer la presencia del país en los principales mercados emisores y diversificar el origen de los visitantes.

En tanto, la actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas creció 8.2 %, apoyada en la expansión de 8.6 % del crédito al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a RD$203,000 millones adicionales en comparación con mayo del año pasado.

El Banco Central reafirmó que continuará monitoreando la evolución de la economía dominicana en un escenario internacional de elevada incertidumbre, con el objetivo de que la política monetaria siga contribuyendo a preservar la estabilidad de precios y mantener condiciones macroeconómicas favorables para el crecimiento.

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