Bautista plantea quitar método D’Hondt elección de diputados

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SANTO DOMINGO.- El senador por San Juan, Félix Bautista, depositó ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca eliminar el método D’Hondt para la elección de diputados, regidores y vocales de los distritos municipales.

La iniciativa propone modificar el mecanismo de distribución de escaños, al considerar que el sistema vigente no garantiza una correspondencia directa entre los votos obtenidos individualmente por los candidatos y la asignación de los puestos electivos.

CRÍTICAS AL MÉTODO D’HONDT

Bautista sostiene que el método D’Hondt puede generar resultados injustos y desproporcionados, debido a que la suma de los votos obtenidos por los candidatos de una misma organización política incide en la distribución de los escaños.

A su juicio, esta modalidad puede provocar que un aspirante con mayor cantidad de votos individuales quede fuera de la representación, mientras otro candidato con menor votación resulte electo debido al mecanismo de asignación utilizado.

ESCOGIDOS POR MAYORÍA SIMPLE

El proyecto plantea que los candidatos sean escogidos mediante el principio de mayoría simple, de modo que resulten electos quienes obtengan la mayor cantidad de votos válidos en sus respectivas demarcaciones.

El legislador considera que esta modalidad permitiría establecer una relación más directa entre la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y la elección de sus representantes.

MODIFICACIÓN DEL MARCO ELECTORAL

La propuesta contempla derogar la Ley 157-13, que establece el sistema de votación preferencial y el método D’Hondt, así como modificar varias disposiciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 20-23.

Bautista afirmó que su iniciativa busca fortalecer el carácter directo del sufragio y garantizar que la voluntad popular tenga una mayor incidencia en la conformación de la representación política en los órganos legislativos y municipales.

an/am