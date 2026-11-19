SANTO DOMINGO.– Barrick Pueblo Viejo recibió por segunda ocasión el Sello Igualando RD en categoría Platino, la máxima distinción que otorgan el Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a las organizaciones que promueven la igualdad de género y las oportunidades laborales en República Dominicana.

La empresa inició su participación en este programa en 2020, cuando obtuvo la categoría Oro. En 2023 alcanzó por primera vez el nivel Platino y en 2026 renovó este reconocimiento, que certifica la continuidad de sus políticas de equidad, inclusión y desarrollo profesional.

IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN FEMENINA

La distinción reconoce las iniciativas implementadas por la compañía para ampliar las oportunidades de las mujeres, reducir las brechas de género y fortalecer su presencia en una industria tradicionalmente dominada por hombres.

Sandra Mesa, gerente de Recursos Humanos de Barrick Pueblo Viejo, destacó que el reconocimiento refleja el compromiso de los colaboradores con una cultura organizacional sustentada en la equidad, el respeto y la inclusión.

«Recibir por segunda ocasión el Sello Platino representa un reconocimiento al trabajo que hemos construido como organización y a nuestro compromiso de mantener espacios donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades para desarrollar sus capacidades y crecer profesionalmente», expresó.

Asimismo, aseguró que la empresa continuará impulsando iniciativas para ampliar la participación femenina y fortalecer el liderazgo de las mujeres en la industria minera.

MUJERES REPRESENTAN EL 30 % DE SU PERSONAL

Como resultado de sus políticas de inclusión, Pueblo Viejo alcanzó recientemente un 30 % de participación femenina en su fuerza laboral, uno de los indicadores más altos entre las operaciones mineras de la región y dentro de Barrick.

La compañía mantiene como objetivo alcanzar un 50 % de participación femenina para el año 2030, en consonancia con sus metas corporativas de diversidad e inclusión.

El Sello Igualando RD evalúa buenas prácticas en áreas como reclutamiento y selección, desarrollo profesional, remuneración, conciliación de la vida laboral y familiar, condiciones de trabajo y prevención del acoso y la discriminación.

Con esta segunda certificación en categoría Platino, Barrick Pueblo Viejo reafirma su apuesta por una minería más inclusiva y por la creación de oportunidades para que más mujeres puedan desarrollarse y asumir posiciones de liderazgo, contribuyendo al progreso de sus comunidades y del país.

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