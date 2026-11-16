BARAHONA: Gobierno auxilia a 50 familias víctimas incendio 

BARAHONA, República Dominicana.- La gobernadora Oneida Féliz Medina encabezó la entrega de ajuares del hogar a 50 familias que lo perdieron todo en el incendio del pasado miércoles en los barracones de Javish, en el barrio Palmarito.

Féliz Medina afirmó que por disposición del presidente Luis Abinader ninguna familia afectada quedará sin asistencia, y que más de cinco instituciones del Estado se han unido para dar respuesta.

Detalló que 50 familias perdieron todas sus pertenencias por el incendio y otras 62 sufrieron daños parciales. «A las que ya cuentan con casa alquilada o prestada se les está entregando enseres a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC)», informó.

INSTITUCIONES INTEGRADAS

Dijo que al operativo se han integrado, además de la DASAC, los Comedores Económicos, Salud Pública, Educación, la Junta Municipal Electoral, el Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur), el Ministerio de la Vivienda, el Ayuntamiento de Barahona, iglesias y juntas de vecinos.

«Estamos dando cumplimiento a una disposición del presidente Abinader, y hoy estamos entregando los ajuares a las personas que ya tienen donde vivir, pero vamos a ir resolviendo con cada una de las familias», declaró.

ENTREGA DE ENSERES

A las familias se les entregan camas, colchones, sábanas, neveras, estufas, tanques de gas, licuadoras, grecas, abanicos, mosquiteros y otros artículos, directamente en sus nuevas viviendas.

Féliz Medina informó que la Junta Electoral facilitará cédulas a quienes perdieron sus documentos, y que gestionan con el Ministerio de Educación útiles escolares para que los niños se reintegren a clases lo antes posible.

Destacó que desde el primer día se han distribuido raciones alimenticias crudas y cocidas, y que se realizó un levantamiento con organismos de socorro y juntas de vecinos para identificar a las familias en condiciones de traslado.

Aseguró que la asistencia continuará hasta reubicar a todos los afectados y valoró la respuesta del director de la DASAC, Edgar Augusto Féliz Méndez, para agilizar la entrega de los enseres.

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