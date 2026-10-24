Banreservas conmemora 85 aniversario en Santiago

La eucaristía fue oficiada por el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Andrés Rosario Henríquez, y encabezada por Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas.

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SANTIAGO. El Banco de Reservas conmemoró su 85 aniversario con una misa de acción de gracias en la Parroquia Universitaria Nuestra Señora de la Anunciación, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo económico y social del país.

La eucaristía fue oficiada por el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Andrés Rosario Henríquez, y encabezada por Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas. Asistieron Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas, miembros del Consejo de Directores, ejecutivos, colaboradores y autoridades locales.

Durante el acto, Aguilera destacó el vínculo histórico de Santiago con la entidad financiera, al recordar que la ciudad albergó una de las diez primeras oficinas abiertas cuando el banco inició sus operaciones hace 85 años.

El ejecutivo informó que la cartera de créditos de Banreservas en la región Norte supera los RD$135,000 millones, de los cuales más de RD$56,000 millones corresponden a Santiago.

También resaltó la recuperación del emblemático Hotel Mercedes, convertido en el Centro Cultural Banreservas de Santiago, y la apertura de una oficina del Voluntariado Banreservas para impulsar iniciativas sociales en la región.

Aguilera afirmó que el desarrollo debe medirse tanto por los resultados económicos como por las oportunidades y el bienestar que genera para la población. Asimismo, agradeció a los colaboradores y clientes que han contribuido a la trayectoria de la institución.

A la ceremonia asistieron la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el alcalde Ulises Rodríguez, y el senador Daniel Rivera, entre otras personalidades.

Banreservas cumple 85 años de operaciones con una participación activa en el financiamiento de los sectores productivos y el respaldo a las familias dominicanas.

dh/am