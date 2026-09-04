Banco Popular: Sostenibilidad clave para fortalecer turismo RD

Nathaly Uribe, gerente de Banca Responsable del Popular, durante su ponencia este 3 de septiembre.

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SANTO DOMINGO.- El Banco Popular Dominicano destacó la sostenibilidad como un factor estratégico para fortalecer la competitividad, eficiencia y resiliencia de la industria turística nacional, durante su participación en la Exposición Comercial ASONAHORES 2026.

Durante la conferencia “Turismo sostenible: el acompañamiento integral del Banco Popular para pasar de la visión a la implementación”, Nathaly Uribe, gerente de Banca Responsable de la entidad, explicó cómo transformar las metas de sostenibilidad del sector en acciones concretas y resultados verificables.

ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL

El Popular resaltó el papel de la banca como aliado estratégico para facilitar inversiones orientadas a operaciones más eficientes en hoteles, desarrolladores y empresas proveedoras, mediante soluciones financieras, capacitación y asesoría especializada.

Como signatario de los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas, el banco desarrolla talleres sobre sostenibilidad dirigidos a clientes empresariales, con énfasis en la reducción de la huella de carbono y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

También ofrece capacitación para la medición de emisiones corporativas conforme al GHG Protocol y la norma ISO 14064-1, con el objetivo de identificar oportunidades para reducir emisiones y avanzar hacia una economía baja en carbono.

FINANZAS SOSTENIBLES

La entidad señaló que medidas relacionadas con eficiencia energética, gestión del agua y residuos, economía circular y resiliencia de infraestructuras permiten reducir costos, gestionar riesgos y proteger recursos naturales, contribuyendo al desempeño financiero de largo plazo.

LIDERAZGO EN TURISMO

El Popular mantiene su liderazgo en financiamiento al turismo dominicano, con una cartera de RD$61,505 millones al cierre de mayo, equivalente al 43.9 % del financiamiento del sistema financiero al sector, según datos de la Superintendencia de Bancos.

Al incluir la cartera de Popular Bank, filial del Grupo Popular en Panamá, el financiamiento asciende a RD$73,418 millones, mientras existen aprobaciones pendientes por US$318 millones.

El banco mantiene una relación con el sector turístico de más de tres décadas, combinando financiamiento, asesoría técnica y conocimiento especializado para impulsar su desarrollo.

an/am