Ballet La Ciguapa debutará en el Teatro Nacional en noviembre

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SANTO DOMINGO. – La coreógrafa Alina Abreu estrenará el ballet La Ciguapa los días 13, 14 y 15 de noviembre en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con música original de Junior Basurto Lomba.

La producción se inspira en la mitología taína y recrea una historia ambientada en la cordillera Central dominicana, en 1950, durante la cosecha del café. La trama presenta el encuentro entre una criatura legendaria y un joven pilonero, cuyo enamoramiento desafía las tradiciones que rigen el mundo sobrenatural.

Laura Isabel Fernández interpretará a la Ciguapa, mientras que Alexander Duval asumirá el papel del Pilonero. La dirección artística estará a cargo de Wadys Jáquez, con escenografía de Fidel López y vestuario diseñado por Magaly Rodríguez.

El montaje coincide con los 40 años de trayectoria artística de Abreu, quien concibe esta propuesta como parte de una nueva etapa dedicada a la creación de obras, la ampliación del repertorio y la formación integral de bailarines.

La obra busca trasladar al escenario una de las leyendas más reconocidas del imaginario popular dominicano mediante el lenguaje de la danza clásica, combinando elementos fantásticos, identidad cultural y tradición oral.

Las funciones comenzarán a las 8:30 de la noche. Las boletas estarán disponibles a través de Uepa Tickets, con precios de RD$3,000 en platea y RD$2,500 en balcón.

dh/am