Baja natalidad y envejecimiento transformarán la población RD

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana experimentará una profunda transformación demográfica en las próximas décadas, marcada por una reducción de la natalidad, un aumento de la esperanza de vida y un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, informó la ONE.
Según nuevas proyecciones presentadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el país registrará por primera vez en su historia más personas adultas mayores que niños y adolescentes hacia mediados de este siglo.
La proporción de la población de 65 años y más se elevará del 9.0 por ciento actual al 17 por ciento en 2050, mientras que el grupo de menores de 15 años disminuirá del 25 por ciento al 18 por ciento en el mismo período.
Las estimaciones indican además que la fecundidad continuará a la baja. En 2026 se sitúa en 1.97 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional, y se prevé que alcance 1.7 hijos por mujer hacia 2050, una tasa que se mantendría hasta finales de siglo.
Paralelamente, la esperanza de vida sigue en ascenso. Si en 1950 era de 44 años, actualmente alcanza los 75.7 años y podría llegar a 91.5 años en 2100, según el estudio.
La ONE advirtió que estos cambios obligarán a replantear las políticas públicas, especialmente en materia de cuidados, salud, seguridad social y atención a las personas mayores.
De acuerdo con el organismo, las necesidades de asistencia irán desplazándose gradualmente desde la población infantil hacia los adultos mayores.
El informe también proyecta que la población dominicana crecerá desde los actuales 10.8 millones de habitantes hasta unos 12.3 millones en 2050.
Sin embargo, el ritmo de crecimiento continuará desacelerándose y, hacia finales de siglo, el país podría registrar más defunciones que nacimientos.
Los resultados fueron elaborados por la ONE con el apoyo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022 y otras fuentes demográficas.
Como que es un informe que no se ajustad a la verdad pues las maternidades estan llenas de parturientas y los dominicanos y los haitianos no se paran aunque la situacion este dificil es palante y que hambre aguante.
LA MUJER DOMINICANA NO TIENE DONDE PARIR Y SUS HIJOS NO PUEDEN ASISTIR A LAS ESCUELA PORQUE LAS ONG NO SE LO PERMITEN PORQUE ESOS PUESTOS ESTAN RESERVADOS A LOS HAITIANOS YA QUE SI NO LO HACEN LES ACUSAN DE RACISTAS
Y ESO LE DA PANICO A LOS FUNCIONARIOS
QUE PERTENECE AL GLOBALISMO
El vientre hai8de encargando de poblar el país, una Haitíana pare 6 y una Dominicana 2.
Y la migración es sacando dominicanos para traer haitianos rep dom está perdiendo más de 200.000 ciudadanos por años el plan perfecto para unir la isla
Así es.
Sin embargo, las haitianas paren como curías.
Pase lo que pase pase, tenemos que reducir la población en la isla y en el mundo. No hay una pulgada de tierra productiva que no tenga dueño. De que y donde van a vivir los hijos de los obreros, chiriperos, campesinos sin tierra, los Sin nada . Hay que contratar la natalidad en el mundo,hasta volver la población mundial a unos 4,000 millones en vez de 8, 000,donde haya gente con conciencia para que acaben con las guerras y las injusticias.
La poblacion dominico-haitiana crece y sustituye a la netamente dominicana. Las mujeres haitianas tienen tres veces mas hijos que las dominicanas.
Así es
Lo que sucede es que la gran mayoria de los Dominicanos no queremos aumentar la pobresa y llenar la casa de hijos, pero porque no hablan que de cada Dominicsano que nacen en los hospitales hay 30 Haitinas dando a luz a 4 y 5 pitices.
Y ahora paren en la clínica los médicos le cobran por el parto después la envían a recuperación en los hospitales público grupo médico, en Mao muy cerca de la fortaleza y los policías y no lo ven
DONDE ESTAN LOS QUE DECÍAN QUE EN ANTES QUE CUANDO TRUJILLO SE VIVÍA MEJOR Y EN LOS AÑOS 50 LA ESPERANZA DE VIDA ERA DE 44 AÑOS HOY ES DE 75 AÑOS Y AUN ASI SIGUEN APARECIENDO GENTE QUE DICEN LO CONTRARIO, EL PAÍS EN CUANTO A SALUD Y OTRAS COSAS HA MEJORADO.
LAS EMPRESAS DEBEN ADVOCARSE A CONTRATAR PERSONAS DE SESENTA Y PICO DE AÑOS QUE HAY TRABAJO QUE SOLO HAY QUE HABLAR COMO EN TIENDAS, CALL CENTERS, RECEPCION DE UN HOTEL, RELACIONES PUBLICAS, RESERVACIONES QUE UNA PERSONA SOBRE SESENTA LO PUEDE HACER PERO ALGUNAS EMPRESAS NO QUIEREN DISQUE PORQUE ESTAN VIEJOS Y ESO ESTA MAL, YO SOY UNO QUE ME GUSTA TRABAJAR Y NO ME GUSTA ESTAR VAGO Y AUNQUE ME FALTA AÑOS PARA ESO PERO SI LLEGO NO QUIERO SENTARME A LOS 65 AÑOS PREFIERO SEGUIR TRABAJANDO
Boca de burro, lo que pasa es que la medicina y la ciencia han ido mejorando por ende se curan y se previenen mas enfermedades por tanto se preolonga mas la vida, pero esas mejoras son de carácter global, con alguna excepciones, lo que pasa es que como acefalo al fin que tu eres siempre andas mezclando la gimnasia con la magnecia.
Lo que pasa es que a como está la situación de mala, quien demonio se va llenar de muchachos para que aumente más la bendita pobreza carajo.
Con el paso de los años los haitianos nos van a superar en población, porque esos azaroso no le importa tener 10 muchachos aumentando así la pobreza.
Los haitianos lo hacen en la isla de santo Domingo…..los petises paren y paren… mientras los dominicanos…”bien gracias”
Eso solo significa que tenemos que agudizar las deportaciones.
SI NOS MANTENEMOS CON ‘DIOS’Y CUMPLIEN DOS CON LA LEY LA TIERRA, Y CUIDANDO NUESTRAS SALUD, PODEMOS LLEGAR HASTA LA EDAD QUE NUESTRO C READOR NOS HA EXISGIDO DE «120 AN`OS DE EXISTENCIA EN LA TIERRA.., «EL ESTERN O JEHOVA’ DIOS ,.,,.,
Ese estudio tiene un margen de error que llega al 20% parece que lo hicieron en piantini. Aquí no se está queriendo ver la realidad que está pasando, mientras una mujer dominicana da a luz uno o dos hijos las mujeres haitianas paren ocho y diez. Aquí los hospitales están full de haitianas paridas y todos esos pitices viven aquí.
CON LAS HAITIANAS TAMBIÉN ESTA CAMBIANDO, CONOZCO UN PAR CON DOS HIJOS Y NO QUIEREN MAS
Con lo caro que cuesta mantener un hijo hoy en día….prepárense a pagar pensiones y mantener asilos.