Baja natalidad y envejecimiento transformarán la población RD

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana experimentará una profunda transformación demográfica en las próximas décadas, marcada por una reducción de la natalidad, un aumento de la esperanza de vida y un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, informó la ONE.

Según nuevas proyecciones presentadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el país registrará por primera vez en su historia más personas adultas mayores que niños y adolescentes hacia mediados de este siglo.

La proporción de la población de 65 años y más se elevará del 9.0 por ciento actual al 17 por ciento en 2050, mientras que el grupo de menores de 15 años disminuirá del 25 por ciento al 18 por ciento en el mismo período.

Las estimaciones indican además que la fecundidad continuará a la baja. En 2026 se sitúa en 1.97 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional, y se prevé que alcance 1.7 hijos por mujer hacia 2050, una tasa que se mantendría hasta finales de siglo.

Paralelamente, la esperanza de vida sigue en ascenso. Si en 1950 era de 44 años, actualmente alcanza los 75.7 años y podría llegar a 91.5 años en 2100, según el estudio.

La ONE advirtió que estos cambios obligarán a replantear las políticas públicas, especialmente en materia de cuidados, salud, seguridad social y atención a las personas mayores.

De acuerdo con el organismo, las necesidades de asistencia irán desplazándose gradualmente desde la población infantil hacia los adultos mayores.

El informe también proyecta que la población dominicana crecerá desde los actuales 10.8 millones de habitantes hasta unos 12.3 millones en 2050.

Sin embargo, el ritmo de crecimiento continuará desacelerándose y, hacia finales de siglo, el país podría registrar más defunciones que nacimientos.

Los resultados fueron elaborados por la ONE con el apoyo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022 y otras fuentes demográficas.