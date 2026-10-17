Avtur, kerosene y fuel oíl suben hasta 9.23 el galón esta semana

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SANTO DOMINGO.– Los precios del avtur, el kerosene y dos tipos de fuel oíl aumentarán entre RD$7.89 y RD$9.23 por galón durante la semana del 17 al 23 de octubre, debido a las alzas registradas en el mercado internacional de los combustibles, informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

El fuel oíl 1 % S experimentará el mayor incremento, de RD$9.23, para venderse a RD$228.90 por galón. En tanto, el fuel oíl número 6 subirá RD$9.06, hasta RD$192.08; el kerosene aumentará RD$8.60, para situarse en RD$395.80, y el avtur se incrementará RD$7.89, hasta RD$352.48 por galón.

GOBIERNO DESTINA RD$1,860.3 MILLONES EN SUBSIDIOS

Ante las presiones de los precios internacionales, el Gobierno destinó RD$1,860.3 millones en subsidios para evitar aumentos en los combustibles de mayor consumo. Con esta partida, la inversión estatal para contener las alzas supera los RD$40,200 millones en lo que va de 2026.

El MICM informó que la gasolina prémium se mantendrá en RD$358.10 por galón y la regular en RD$317.50. Asimismo, el gasoil regular continuará a RD$270.80 y el óptimo a RD$318.10.

El gas licuado de petróleo (GLP) permanecerá en RD$135.20 por galón, mientras que el gas natural conservará su precio de RD$43.97 por metro cúbico.

AUMENTAN LOS COSTOS INTERNACIONALES DEL GASOIL

En el mercado internacional, el precio promedio del gasoil óptimo pasó de US$196.57 a US$206.68, para un incremento de 5.14 %. El gasoil regular subió de US$165.27 a US$175.61, equivalente a un alza de 6.26 % en una semana.

Por otra parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, acordaron impulsar una cooperación técnica para mejorar la focalización de los subsidios sociales y mitigar el impacto de las fluctuaciones internacionales en la economía dominicana.

La tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios es de RD$61.63 por dólar, según el Banco Central.

an/am