Avión de El Salvador aterriza en SD en medio de crisis en Haití

Informaciones no confirmadas por ls autoridades indican que la aeronave transportaba equipos militares destinados a Haití.

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SANTO DOMINGO.– Un avión de carga Boeing 747-400, operado por National Cargo, aterrizó la madrugada de este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), procedente de El Salvador, en medio de los movimientos logísticos relacionados con la crisis de seguridad en Haití.

Aunque versiones de prensa señalan que la aeronave transportaba equipos militares destinados a Haití, las autoridades no han confirmado oficialmente el contenido del cargamento ni su posible destino final.

POSIBLE TRASLADO DE EQUIPOS MILITARES

Según informaciones difundidas por medios dominicanos, una fuente aseguró que el avión trasladaba equipos militares que serían enviados posteriormente a Haití, como parte del apoyo logístico de República Dominicana a El Salvador.

La aeronave, identificada con el código NCR880 en la plataforma FlightAware, despegó del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y llegó a Santo Domingo alrededor de las 12:11 de la madrugada.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la naturaleza de la carga, la cantidad de equipos ni la fecha de un eventual traslado a territorio haitiano.

COOPERACIÓN LOGÍSTICA CON EL SALVADOR

El presidente Luis Abinader informó que ha conversado con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, sobre la cooperación logística y de inteligencia para apoyar las operaciones relacionadas con la crisis haitiana.

La colaboración ocurre mientras El Salvador intensifica las labores de búsqueda de cuatro militares desaparecidos durante una emboscada en Haití.

CUATRO MILITARES DESAPARECIDOS

El 18 de octubre de 2026, cuatro integrantes de la Fuerza Armada de El Salvador, asignados a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desaparecieron después de que el vehículo blindado en el que viajaban fuera atacado por grupos armados en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe.

Según reportes de Reuters y Associated Press, los atacantes utilizaron armas de fuego y explosivos, provocando que el vehículo se incendiara. Aunque los militares lograron salir, posteriormente se perdió contacto con ellos.

Las operaciones de búsqueda continúan enfrentando dificultades debido a los enfrentamientos armados en la zona.

an/am