Autoridades decomisan 1,743 paquetes de presuntas drogas

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SANTO DOMINGO.– Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), agencias de inteligencia del Estado y el Ministerio Público, incautaron un cargamento de 1,743 paquetes de presuntas drogas durante un operativo conjunto desarrollado en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

La intervención fue el resultado de un amplio despliegue aéreo, marítimo y terrestre, activado tras recibir informes de inteligencia que alertaban sobre una embarcación procedente de Sudamérica con un importante cargamento de sustancias narcóticas.

Tras varias horas de vigilancia y persecución, las unidades actuantes lograron interceptar la narcolancha a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. En la embarcación fueron ocupados 38 sacos que contenían 1,730 paquetes de presunta marihuana y 13 paquetes de presunta cocaína, todos envueltos con cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.

Durante la operación fueron arrestados dos ciudadanos dominicanos, quienes quedaron bajo custodia del Ministerio Público y serán presentados ante la jurisdicción competente para el conocimiento de medidas de coerción.

Las autoridades informaron que este operativo forma parte del reforzamiento de las acciones de interdicción para enfrentar el narcotráfico y desarticular las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.

La DNCD destacó que, en lo que va de 2026, las autoridades dominicanas han confiscado más de 23.5 toneladas de drogas, resultado que atribuyen al fortalecimiento de las operaciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta la investigación para identificar y capturar a otros posibles integrantes de esta red criminal, mientras que el cargamento ocupado fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde será sometido a los análisis correspondientes para determinar el tipo y el peso exacto de las sustancias incautadas.

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