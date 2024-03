Aumento tarifario de los bancos

EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.

El papel principal de los gobiernos de los países en desarrollo, es impulsar el ahorro privado a través de políticas que eleven el capital humano, especialmente entre los pobres. La riqueza de un pueblo depende de su capacidad de ahorro. Trujillo, impuso la Libreta de Ahorro Escolar. Ésta era entregada a los alumnos en su primer día de clase. Se compraban estampillas de diferentes nominaciones que mantenían su valor. Este sistema llegó a su máximo esplendor hasta la caída de la dictadura.

La “Tarifa”, es los servicios financieros de uso generalizado y estandarizado por los cuales la entidad financiera podrá cobrar un cargo que en ningún caso supere al máximo establecido; es decir, el precio, cuota o monto que debe pagar un consumidor o usuario que utiliza un servicio, ya sea público o privado, o al adquirir un determinado producto. La tarifa que se cobra la institución bancaria, debe imponer el Estado por vía de una legislación, que disponga los montos y el aumento de las tarifas. El desarrollo de los pueblos depende de sus ahorros.

El “Ahorro” como organización, fue creado por monjes franciscanos en 1462, para proteger a sus integrantes de la usura. Keynes afirmó que el ahorro es un simple residuo de las decisiones de inversión y que la acumulación deriva de la demanda efectiva; de ahí que, las personas buscan al ahorrar, una estabilidad futura y por lo ende, suavizar su consumo frente al ingreso a lo largo de su vida, que estabilice su balanza de pago. Al planificar su consumo, el ahorrista busca la manera de mantener un nivel de vida estable, ante las variaciones que experimenta la renta a lo largo de la vida.

Según la teoría keynesiana, el ahorro es una función creciente del nivel de ingreso. Por este motivo, en general se ha llegado a la conclusión de que, en los países pobres, donde la mayor parte del ingreso se destina al consumo, el ahorro escasea. De este modo, la inversión en capital físico y humano también es baja, no hay aumento de productividad y no aumenta la producción ni el ingreso, cayendo así los países pobres en un círculo vicioso del cual no pueden salir.

Los Bancos han estado publicando aumento de tarifas por los diferentes servicios que presta a sus clientes en todos los renglones. De acuerdo con el tarifario, para no cobrar comisión por manejo de las cuentas, han determinado un balance mínimo que el cliente tiene que reflejar al corte de cada mes en sus cuentas. Si el balance es menor de los establecidos, se les aplica una penalidad, dependiendo el tipo de cuenta. A (sin importar la cantidad de hojas) ¿Cuánto costaría pedir un estado de la cuenta de ahorros?

Las tarifas por servicios de los bancos van en constante aumento. En lugar de disminuir por el mayor volumen de negocios y contribuir con el ahorro, está aumentando el costo por servicio, lo que es igual a penalizar el esfuerzo de ahorrar. En verdad, las ganancias excesivas, representa un impuesto disfrazado, que cada vez, es más cautiva a las instituciones a través de las tarjetas de ayuda social. Entre las tarifas y el balance mínimo que debitan de la libreta de ahorros, es un excelente método recaudación.

Mientras el Estado no intervenga en lo que respecta al establecimiento por la libre de aumentar las tarifas por servicios a cargo de las instituciones bancarias y financiera privada, seguirán penalizando con sus tarifas arbitrarias el ahorro. El Estado a través del órgano competente debe intervenir en lo que respecta al establecimiento de una tarifa tope, controlando de este modo que la empresa no establezca aumentos en exceso. La ausencia de controles, suelen ser las quejas habituales de los consumidores. Es por eso, que penalizado el ahorro con tarifas altas, atrasa el desarrollo.

