Aumentan a 589 los muertos por los terremotos en Venezuela

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que ya son 589 los muertos y 2,980 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 registrados el jueves en el país.

En rueda de prensa, Rodríguez indicó que el estado La Guaira, el más afectado, fue “militarizado” tras ser declarado zona de desastre natural “por la magnitud del impacto, que ha devastado zonas enteras” y provocado el derrumbe de cientos de edificios.

214 REPLICAS

“Tenemos que lamentar la cifra de 589 muertos, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas, esto nos causa alegría”, afirmó Rodríguez. Precisó que se han registrado 214 réplicas, lo que “demuestra la gran actividad sísmica en el territorio”.

Añadió que se han despejado carreteras para acceder a edificios colapsados y permitir el trabajo de rescatistas locales e internacionales, que “ya han empezado a llegar al país”. “Esto nos ha causado una gran emoción, ver las banderas de estos países. Han venido a dar la mano solidaria al pueblo de Venezuela”, dijo.

“Están aquí para salvar vidas. Estamos buscando a las personas que están bajo los escombros. En esa labor estamos sin descanso”, señaló. “No hemos perdido ni un minuto desde que tenemos el objetivo vital de rescatar a estas personas, cuyas familias están atravesando horas muy duras, con la esperanza de encontrar con vida a sus familiares y seres queridos”.

AYUDA HUMANITARIA

Rodríguez indicó que el país se encuentra en “proceso de saturación de alimentos y de agua para atender a la población”. Agradeció a quienes han ofrecido transporte para llevar insumos y a los voluntarios: “Esto muestra el gran corazón de nuestro pueblo y la solidaridad. Estamos en el camino correcto”.

Informó que están llegando recursos especiales a las familias a través del mecanismo Vuelta a la Patria para hacer frente a la emergencia. “A lo largo del día seguiremos recibiendo delegaciones de otros países, como Estados Unidos, Colombia, España, Barbados. De México ha llegado un contingente, llegará otro”, explicó.

Por último, aclaró que durante las próximas horas las autoridades “estarán coordinando estas tareas con los rescatistas de todos los lugares” y agradeció “a todos los gobiernos que se han sumado a este movimiento de solidaridad y de apoyo a Venezuela”.