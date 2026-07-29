Auditoría e higiene electoral 2028

La Junta Central Electoral ostenta la potestad constitucional innegociable de arbitrar, auditar y fiscalizar la integridad de los procesos electorales de cara a 2028. Su competencia abarca el control ex ante y ex post de los recursos financieros empleados en precampañas y campañas, actuando como el supremo órgano regulador del sistema de partidos.
Las organizaciones políticas representan el primer filtro de debida diligencia en la confección de las propuestas electorales. En su condición de sujetos obligados no financieros bajo la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos, los partidos asumen la obligación legal de depurar sus nóminas mediante comités de ética e investigaciones internas previas.
El Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral delimitan con rigor la potestad jurisdiccional para sancionar las conductas ilícitas bajo el estricto cumplimiento del debido proceso. Mientras el tribunal electoral resuelve las controversias contencioso-electorales sobre impugnación de candidaturas y derechos de filiación, la jurisdicción ordinaria procesa los expedientes por corrupción, lavado y crimen organizado.
La persecución del crimen sofisticado en el ámbito político exige la acción coordinada del Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero y las agencias de inteligencia estatal. Este sistema articulado rastrea flujos financieros sospechosos y elabora los expedientes punitivos que sustentan las inhabilitaciones de aspirantes comprometidos.
A través de sus fiscalías especializadas, la Procuraduría General de la República lidera las pesquisas para desarticular redes de cohecho, evasión y financiamiento ilícito en las contiendas. Este aparato investigativo dota a los órganos arbitrales y judiciales de las pruebas fehacientes requeridas para actuar con contundencia.
Droga
El blanqueo de capitales distorsiona gravemente la equidad de la contienda mediante la inyección masiva de recursos de origen desconocido. Los grupos delictivos emplean empresas fachadas, donaciones simuladas por testaferros y aportes fraccionados para bancarizar dinero ilícito dentro de los reportes partidarios.
Las solicitudes formales de extradición por delitos transnacionales interpuestas por estados extranjeros no pueden ser ignoradas por la administración electoral bajo pretextos procedimentales. Admitir que personas reclamadas por la justicia internacional figuren en las boletas vulnera los compromisos multilaterales del Estado y degrada la reputación de las instituciones.
Las cúpulas partidarias y sus tesoreros responden institucionalmente por el incumplimiento de los deberes de supervisión, rendición de cuentas y debida diligencia. Este régimen de responsabilidad fiduciaria e institucional opera de forma autónoma frente al régimen penal aplicable individualmente a los candidatos infractores.
El régimen de consecuencias individuales castiga de forma severa a los postulados que incurren en ilícitos penales, tributarios o electorales durante el proceso. Mientras la vía administrativa anula la inscripción de la candidatura, la vía penal ordinaria persigue la imposición de penas privativas de libertad por lavado de activos, cohecho o narcotráfico.
La articulación armónica entre la fiscalización financiera y la jurisdicción punitiva garantiza la intangibilidad del certamen democrático. El ciudadano exige garantías reales de que el voto emitido en las urnas no resulte adulterado por la influencia del poder económico ilegal.
Finalmente, el horizonte electoral de 2028 impone el desafío histórico de consolidar instituciones firmes, transparentes y plenamente comprometidas con el bien común. La responsabilidad fiduciaria de las organizaciones políticas, unida a la firmeza sancionadora del Estado, levantará un muro infranqueable contra la cooptación del espacio público.