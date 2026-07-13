Atletismo dominicano anuncia atletas para Centroamericanos

Los atletas de la Federación de Atletismo lograron una sobresaliente actuación en el Iberoamericano y el torneo Panamericano aquí aparecen junto al presidente de la Federación de Atletismo, ing. Alexis Peguero.

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SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA) presentó este domingo la delegación de 73 atletas que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con el objetivo de revalidar los éxitos alcanzados en la edición de San Salvador y sumar nuevas medallas de oro como anfitriona del certamen.

El presidente de la federación, Alexis Peguero, afirmó que el equipo nacional llega en óptimas condiciones y con la preparación necesaria para competir por los primeros lugares en las distintas pruebas del programa de atletismo.

“Vamos por preseas de calidad. Nuestros atletas han trabajado intensamente y confiamos en que volverán a colocar a la República Dominicana entre las principales potencias del atletismo regional”, expresó.

Peguero destacó el respaldo brindado por el Ministerio de Deportes, encabezado por Kelvin Cruz, al señalar que desde el año pasado la institución ha garantizado los recursos para la preparación de los atletas. Asimismo, agradeció el apoyo de Adidas, World Athletics, el Grupo CRESO y el Comité Olímpico Dominicano (COD).

El dirigente resaltó los recientes resultados internacionales obtenidos por la selección nacional como muestra del nivel competitivo del equipo. Recordó que en el Campeonato Panamericano celebrado en Medellín, Colombia, la delegación conquistó ocho medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, mientras que en el Campeonato Iberoamericano de Lima, Perú, obtuvo una presea dorada, una plateada y dos de bronce, para un total de 16 medallas, incluidas nueve de oro.

La representación dominicana estará encabezada por los medallistas olímpicos Marileidy Paulino, Luguelín Santos, Fiordaliza Cofil, Anabel Medina, Lidio Féliz y Alexander Ogando, además de otras figuras emergentes como Liranyi Alonzo, quienes acumulan destacadas actuaciones en campeonatos mundiales, panamericanos, iberoamericanos y Grand Prix internacionales.

La dirección técnica estará a cargo de Mariano Reyes como delegado técnico, acompañado por Armando Zayas, Elías Pérez, Rosario Castillo y Gregorio Ramírez como delegados adjuntos.

El cuerpo de entrenadores lo integran Félix Sánchez, Yassen Pérez, José Rubio, Gustavo Cuesta, Mario Jael Martínez, Ana Jazmín Lorenzo, Cándida Asencio, Natalia Korotaeva, Reynaldo Guerrero, Ayme Martínez, Jesús Tapia y Mario Martínez, mientras que el equipo de fisioterapia estará conformado por Ramón Molina, Wendy Taveras y Emilio Fernández.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe serán inaugurados el próximo 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, y reunirán a miles de atletas de la región en la principal cita multideportiva del área.

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