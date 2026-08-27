Atleta Cuba denuncia agentes de su país lo «acosaron» en RD

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SANTO DOMINGO.- El atleta cubano Moisés David Torres Puig, uno de los cinco deportistas que abandonaron la delegación de Cuba durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, denunció que los integrantes de su equipo estuvieron bajo vigilancia de agentes de la seguridad del estado cubano durante su permanencia en República Dominicana.

Torres Puig, de 21 años y oriundo de Las Tunas, expresó además temor de regresar a Cuba, al considerar que podría enfrentar represalias de las autoridades por haber abandonado la delegación.

Durante una entrevista en el programa dominicano «Esto no es radio», afirmó: “Si vuelvo a Cuba, dejo de ser persona”, al explicar que teme ser detenido y acusado de “traición a la patria” si retorna a la isla.

El atleta aseguró que los deportistas cubanos viajaron acompañados de personal de seguridad y que uno de los agentes les advirtió desde el inicio de la competencia que su función era vigilarlos.

“Vino con nosotros. Desde allá ya nos estaba alertando: yo soy el que los va a cuidar a ustedes”, manifestó.

Las declaraciones de Torres Puig se producen luego de una investigación publicada por el diario dominicano Diario Libre, que reportó la presencia de presuntos agentes de seguridad cubanos en instalaciones deportivas durante los Juegos, con el propósito de vigilar a los atletas de la delegación cubana y evitar posibles deserciones.

LOS SUPUESTOS AGENTES FUERON RETIRADOS POR LAS AUTORIDADES

De acuerdo con esa investigación, autoridades dominicanas detectaron a ciudadanos cubanos que no contaban con las acreditaciones correspondientes para realizar labores de seguridad y procedieron a retirarlos de algunos recintos deportivos.

Uno de los incidentes se habría producido durante una competencia bajo techo en el Parque del Este, donde personal militar dominicano detectó a individuos vinculados a la seguridad cubana que seguían a deportistas de esa nacionalidad que intentaban separarse de la delegación.

Ante la situación, la seguridad del recinto cerró temporalmente las puertas y verificó las acreditaciones de las personas presentes.

La investigación también señaló que algunos de los presuntos agentes habrían utilizado uniformes correspondientes a atletas de otras delegaciones para acercarse a los deportistas cubanos sin despertar sospechas. Tras un segundo incidente, organismos dominicanos establecieron un protocolo especial de seguridad ante lo que consideraron una posible injerencia.

TEMOR POR REPRESALIAS

Torres Puig afirmó que, después de abandonar la delegación, recibió información de que las autoridades cubanas intentaban localizarlo y que le recomendaron desconectarse de las redes sociales.

“Sí creo 100% que es por nuestro caso”, respondió al ser consultado sobre la supuesta búsqueda.

El atleta fue más contundente al describir sus temores: “Querían secuestrarnos en un país donde ellos no tienen derecho a eso”.

En declaraciones anteriores a medios independientes, Torres Puig explicó que había preparado su salida durante varios meses y que aprovechó un momento de distracción durante una actividad deportiva para abandonar la concentración cubana.

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