Atención a la Ley 30-26 (OPINION)

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POR MARCELINO LARA Estamos frente a un adefesio de reforma tributaria que pretende sacar de los bolsillos de los contribuyentes dominicanos entre 50 mil y 60 mil millones de pesos, aunque dudamos que llegue a la mitad de esa cifra.

Una nueva Ley de reforma tributaria aprobada a la carrera sin ningún tipo de criterio económico que permita inferir una mejora de la recaudación ni tampoco de la administración tributaria, mucho menos un impulso al bajo nivel de actividad económica.

Más bien todo ha sido concebido para lograr una redistribución del ingreso a favor de los sectores más ricos de la sociedad en detrimento de la clase media y de los pobres.

Llama la atención que muchos impuestos sólo tendrán vigencia hasta el año 2028, porque al parecer el país empezó en agosto 2020 y terminará en agosto 2028. O tal vez todo se está haciendo con maldad y alevosía.

Vamos a proceder a señalar lo que fue aprobado en la apresurada Ley No. 30-26 para que cada uno de ustedes llegue a su propia conclusión.

Tasa ISR a grandes contribuyentes sube del 27% al 30% hasta el 2028, pero sólo para empresas que declaren ingresos por encima de los Mil millones de pesos. Todo sabemos lo que pasará con ese impuesto, aunque se quiera dar la apariencia de otra cosa.

Elimina el pago de anticipo a microempresas, pero permanece para las pequeñas y medianas empresas. Las mipymes han pedido varias veces la eliminación del pago de anticipos para poder aumentar su competitividad. La administración tributaria calificará a las mipymes sólo según sus niveles de ingresos. Un caramelo envenenado.

Depreciación acelerada será permitida a algunas empresas. Se podría prestar para manipular montos de beneficios.

Exención por gastos educativos. Eso ya existía y actual gobierno lo eliminó para aprobarlo ahora nuevamente.

Amnistía fiscal que incluye a bancas de loterías, y de apuestas deportivas. Una facilidad para más de 100 mil bancas que operan ilegalmente y para evasores consuetudinarios.

Nuevos impuestos a bancas de Loterías que pagarán 85 mil pesos anuales, y 200 mil pesos por concepto de registro o pago inicial para operar. Muy poco para un negocio que produce millones de pesos diariamente.

Bancas de apuestas deportivas deberán pagar 500 mil pesos anuales si están ubicadas en Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Cristobal, Puerto Plata y San Francisco de Macorís. Las demás sólo pagarán 300 mil pesos anuales. Una reforma demasiado amigable con el juego de azar y las apuestas deportivas que producen decenas de millones de pesos diariamente.

Impuesto a máquinas traga monedas también amigables en comparación con la cantidad de dinero que producen.

Impuesto selectivo al servicio de seguros que pagará principalmente la clase media hasta el 2029.

Impuesto de US$174.50 por tonelada métrica importada de GLP o sus componentes propano y butano. De seguro afectará el bolsillo de la clase media y pobres.

Exenciones y exoneraciones sustentadas en estudio de factibilidad que permita elaborar un análisis costo-beneficio de los incentivos a ser otorgados. Sus resultados serían sometidos al Ministerio de Hacienda y Economía. Ojalá y se cumpla con ese trámite.

Nueva escala de ISR personas físicas desde 2027 aplica tasas progresivas de 15% al 27% por renta superior a los RD$480 mil pesos anuales.

Ganancia de capital por ventas de bienes inmuebles pagará un 10% como pago único y definitivo. Antes era del 25%, un guiño del gobierno para grandes propietarios.

Impuesto hipotecario baja al 1.0% en 2027 y desaparece en 2028. Algo de motivación para sector inmobiliario.

Tasa de salida sube de US$20.00 a US$30.00 dólares o su equivalente en pesos dominicanos. De nuevo las manos del Leviathan metidas en bolsillos de clase media. Veremos como impacta en la actividad turística del país.

Nuevos cobros de ISR para las siguientes actividades: asistencia técnica, servicios digitales y consultoría especializada. Atención clase media.

Liberar del pago de impuestos al sueldo número 13. Eso ya existía. Nunca fue cobrado impuesto por la regalía pascual.

Liberar del pago de ISR el sueldo hasta 39 mil pesos mensuales. Ya existía una Ley de indexación salarial que inexplicablemente nunca fue aplicada en últimos seis años de este gobierno. La canasta básica familiar ya asciende a 55 mil pesos mensuales. La inflación ya se comió el ajuste.

Se reduce el pago de impuesto por tenencia o transmisión de patrimonio. Se modifica Ley de Sucesiones y Donaciones. Otro favorcito del gobierno a grandes propietarios.

Se elimina el 1.0% por constitución de compañías en comandita por acciones y los aumentos de capital. A quien favorece eso?

Se baja impuesto del 2.0% al 1.0% ad valorem para las operaciones inmobiliarias gravadas por leyes sobre registro y conservación de hipotecas y Ley No. 173-07 de eficiencia recaudatoria.

Se modifica la Ley No. 6-86 que crea el Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS), para que de ahora en adelante sea la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) la responsable de recaudar estos fondos y enviarlos al Seguro Nacional de Salud (SENASA) y a las administradoras de riesgos de salud correspondiente. A eso le podemos llamar: desvestir un santo para vestir otro. Que conveniente.

Se incluyen también acuerdos de pago, facilidades y descuentos por pronto pago

En un apretado resumen esa es la nueva Ley de reforma tributaria aprobada a todo vapor por nuestros congresistas, muchos de ellos, relacionados a los negocios inmobiliarios, a las bancas de loterías, a las bancas de apuestas deportivas, a las máquinas traga monedas y a los casinos de juego.

El traje les quedó justamente a su medida.

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