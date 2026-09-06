Atención a economía de USA (2da parte) OPINION

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POR MARCELINO LARA

Muchas son las señales de debilitamiento que está enviando la gigante economía estadounidense a todos los países del occidente colectivo. En esta segunda parte continuamos describiendo otros aspectos de dicha economía que conllevan a la preocupación de muchos analistas internacionales.

Y un detalle muy preocupante para los expertos es que el consumidor norteamericano está muy endeudado, hasta tal punto de que el mercado interno se ha reducido porque los salarios no son suficientes para cubrir los gastos fijos de la familia.

Por esa razón, el 40% de la población estadounidense está endeudada con tarjeta de crédito. Los trabajadores reciben a penas el 43.0% de los ingresos totales. La mayoría de ciudadanos no pueden enviar sus hijos a la universidad.

Los beneficios empresariales crecen un 22.8% interanual, no obstante, los trabajadores reciben una mínima parte de dichos beneficios.

Déficit comercial

Otro aspecto importante, es el permanente déficit comercial que asciende actualmente a 88,600 millones de dólares, lo que implica una transferencia de riqueza hacia el exterior, sobretodo a China que representa el 31% del déficit acumulado al mes de julio.

Asociado al déficit comercial, tenemos el acelerado proceso de desindustrialización, y el crecimiento de la deuda total de 7.0%, muy superior al crecimiento del PIB. Este proceso de desindustrialización ha favorecido principalmente a China.

En USA el 10.0% más rico posee el 80.0% de las acciones. Una muestra de la gran desigualdad en la propiedad del capital que tiene dicha economía.

Como consecuencia de esa distribución desigual del capital estadounidense ha aumentado el nivel de pobreza, y en la actualidad existen 36 millones de pobres en la economía más grande del mundo. Un fracaso evidente del actual sistema de producción.

Las sanciones y los bloqueos aplicados a diferentes países, ya sean considerados amigos (Canadá) o enemigos (Venezuela y Cuba) también muestran la debilidad económica de USA.

Muchos otros aspectos pudieran ser señalados para exponer la decadencia de la economía más grande del mundo. Como por ejemplo, la devaluación del dólar y su declive como reserva internacional.

Sin embargo, queremos destacar que todo lo que ocurre actualmente en las economías occidentalizadas es consecuencia de la politica económica de endeudamiento permanente aplicada después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el nuevo sistema financiero mundial.

Promoción de un crecimiento económico basado en deudas y el descuido de la inversión en la industria manufacturera, para privilegiar a la inversión financiera.

Aquellos vientos nos han traído estas tempestades.

jpm-am