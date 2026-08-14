Asadina anuncia torneo cumbre de softbol del Distrito Nacional

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SANTO DOMINGO.– La Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina) anunció la celebración de su tradicional Torneo Cumbre de Softbol de Ligas Rubén Pimentel, cuya inauguración está programada para el viernes 4 de septiembre.

La justa reunirá equipos de distintas categorías y tiene como propósito fortalecer la práctica del softbol y promover la integración entre las principales ligas de la capital.

El torneo estará dedicado a Aneudy Liven, en reconocimiento a su trayectoria y aportes al desarrollo de esta disciplina. Durante el acto inaugural también será homenajeado el equipo 95 Norte Cristo Fe, campeón de la edición de 2019.

RECONOCIMIENTO A ANEUDY LIVEN

El presidente de Asadina, Apolinar Durán, explicó que la dedicatoria forma parte de la política institucional de reconocer a dirigentes y personalidades que han contribuido al crecimiento del softbol en el Distrito Nacional.

“Liven es un auténtico merecedor de esta distinción. Por eso, cuando se presentó su candidatura, no hubo ningún tipo de objeción y fue aprobada por unanimidad por el Comité Ejecutivo”, afirmó Durán.

CINCO CATEGORÍAS

El dirigente informó que el campeonato comprenderá las categorías Chata Júnior B, Chata de Equipos BB, Chata de Liga, Máster y Senior, con lo que se ofrecerán diferentes niveles de competencia para las ligas participantes.

En Júnior B estará permitido el uso de todos los bates que cuenten con el sello de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC). En las demás categorías deberán utilizarse bates con los sellos reglamentarios correspondientes, con una disposición particular para la categoría Senior.

Asadina informó, además, que recibirá sugerencias de lanzadores (pitchers) como parte de la definición de los aspectos técnicos del torneo, con el objetivo de establecer condiciones que favorezcan una competencia organizada y equilibrada.

Las bolas oficiales del campeonato serán las 4Fan y Delta, según informó la asociación.

Con esta edición del Torneo Cumbre Rubén Pimentel, Asadina procura congregar nuevamente a las principales ligas del Distrito Nacional en una jornada deportiva caracterizada por la competencia, el reconocimiento y la confraternidad entre los softbolistas.

of-am