ARS SEMMA analiza retos y perspectivas sistema salud RD

Parte de los asistentes este 27 de agosto al conversatorio “Estructura, Desafíos y Perspectivas del Sistema de Salud Dominicano”.

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SANTO DOMINGO.- En el marco de la Quinta Delegación Oficial NY–RD, la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA) realizó el conversatorio “Estructura, Desafíos y Perspectivas del Sistema de Salud Dominicano”, con la participación de especialistas, autoridades y representantes de República Dominicana y Nueva York.

El encuentro inició con las palabras de bienvenida de Ninfa Segarra, vicepresidenta sénior de SBH Health System, y George Álvarez, asambleísta del estado de Nueva York y jefe de Misión, quienes destacaron los vínculos entre dominicanos y neoyorquinos y la importancia de compartir experiencias para mejorar la calidad de vida.

RETOS DEL SISTEMA

El director ejecutivo de ARS SEMMA, Luis René Canaán Rojas, abordó los desafíos financieros y operativos del sistema, así como la necesidad de fortalecer la Atención Primaria y la prevención para garantizar una cobertura efectiva a las familias.

Chanel Rosa Chupany, exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, analizó la evolución de la Seguridad Social, sus avances en cobertura y retos como la protección financiera, el costo de los medicamentos, las enfermedades crónicas, el envejecimiento poblacional y la sostenibilidad.

ACCESO Y CALIDAD

La doctora Adamirka Dotel resaltó la importancia de convertir la cobertura en acceso efectivo a diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento, además de mejorar la coordinación entre ARS y prestadores y fortalecer la seguridad del paciente.

Yocasta Lara Hernández, directora de Centros Hospitalarios del SNS, presentó los avances de la red pública entre 2020 y 2026 en infraestructura, equipamiento y servicios especializados.

Asimismo, Babaji Cruz Peñaló, socio fundador de Lexi Legal, Risk & Management Solution, destacó la transparencia, el cumplimiento y la prevención de riesgos.

Los participantes coincidieron en que el sistema debe avanzar hacia una atención con mayor acceso oportuno, calidad, prevención, transparencia y sostenibilidad.

an/am