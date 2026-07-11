ARS Futuro busca acuerdo con Andeclip antes del 14 de julio

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SANTO DOMINGO.– Representantes de ARS Futuro manifestaron su disposición de iniciar un diálogo con la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) para evitar que miles de afiliados queden sin cobertura en centros de salud privados a partir del próximo 14 de julio, debido al conflicto por las tarifas que pagan las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

La aseguradora explicó que, tras el primer acercamiento sostenido entre Andeclip y ARS Primera, espera abrir un espacio de negociación que permita alcanzar un acuerdo antes de la fecha prevista para la suspensión de los servicios.

POSTURA DE ARS FUTURO

El vicepresidente de ARS Futuro afirmó que la entidad recibió con sorpresa el reclamo de Andeclip, al sostener que la aseguradora paga tarifas superiores a las exigidas por el gremio que agrupa a las clínicas privadas.

Asimismo, cuestionó que Andeclip dirija sus reclamos hacia las ARS, al considerar que ambas partes deberían actuar como aliadas en beneficio de los pacientes. También denunció un manejo que calificó de «irresponsable» de los fondos del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

INCERTIDUMBRE ENTRE LOS AFILIADOS

Mientras continúan las negociaciones, afiliados de ARS Futuro expresaron preocupación por la posibilidad de quedar sin acceso a los servicios de las clínicas privadas si no se alcanza un entendimiento antes del martes.

Por su parte, el presidente de Andeclip recordó que ARS Futuro no pertenece a la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), organización que reúne a la mayoría de las aseguradoras del país, aunque confirmó que este viernes continuarán las reuniones con distintas ARS.

RECLAMO POR INDEXACIÓN

Andeclip mantiene su exigencia de una indexación de las tarifas que reciben las clínicas por los servicios prestados a los afiliados, al argumentar que el ajuste responde a la inflación acumulada en el sector salud.

ARS Futuro confía en que el diálogo permita alcanzar un consenso y que la suspensión anunciada para el 14 de julio finalmente no sea aplicada.

an/am