Arbaje Tours celebra 40 años en el turismo de R. Dominicana

SANTO DOMINGO.– La empresa Arbaje Tours conmemoró sus 40 años de trayectoria con un encuentro en el hotel Hyatt Centric, que reunió a representantes del sector turístico, autoridades, diplomáticos, clientes, colaboradores y familiares.

Fundada en agosto de 1986 por Armando Cuello y Linette Arbaje, la compañía ha evolucionado desde sus inicios hasta especializarse en turismo de reuniones, incentivos, congresos, eventos y viajes de lujo.

Durante la celebración, Cuello recordó los orígenes del negocio y agradeció a quienes han acompañado su desarrollo. También destacó la satisfacción de compartir la continuidad del proyecto con sus hijos.

La nueva generación estuvo representada por Jennifer, Estefany y José Armando Cuello Arbaje, quienes abordaron las oportunidades del turismo MICE, la personalización de los viajes exclusivos y la importancia del relevo generacional.

Jennifer resaltó el valor de los viajes de incentivo para motivar equipos y reconocer resultados empresariales. Estefany destacó la atención personalizada como elemento diferenciador del turismo de lujo, mientras José Armando subrayó la importancia de preservar los valores familiares y las relaciones construidas durante cuatro décadas.

Linette Arbaje también compartió sus experiencias como cofundadora y resaltó principios como la honestidad, la transparencia y el compromiso. Además, recordó iniciativas sociales desarrolladas junto a su esposo en comunidades de la provincia Peravia.

El programa incluyó una galería fotográfica, un recorrido histórico y un audiovisual sobre la trayectoria de la compañía, seguido de un brindis y un cóctel.

De cara al futuro, Arbaje Tours & MICE proyecta ampliar sus servicios especializados y contribuir al posicionamiento de Santo Domingo como destino para congresos, convenciones y encuentros internacionales.

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