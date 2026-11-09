Arbaje Tours celebra 40 años en el turismo de R. Dominicana

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SANTO DOMINGO.– La empresa Arbaje Tours conmemoró sus 40 años de trayectoria con un encuentro en el hotel Hyatt Centric, que reunió a representantes del sector turístico, autoridades, diplomáticos, clientes, colaboradores y familiares.

Fundada en agosto de 1986 por Armando Cuello y Linette Arbaje, la compañía ha evolucionado desde sus inicios hasta especializarse en turismo de reuniones, incentivos, congresos, eventos y viajes de lujo.

Durante la celebración, Cuello recordó los orígenes del negocio y agradeció a quienes han acompañado su desarrollo. También destacó la satisfacción de compartir la continuidad del proyecto con sus hijos.

La nueva generación estuvo representada por Jennifer, Estefany y José Armando Cuello Arbaje, quienes abordaron las oportunidades del turismo MICE, la personalización de los viajes exclusivos y la importancia del relevo generacional.

Jennifer resaltó el valor de los viajes de incentivo para motivar equipos y reconocer resultados empresariales. Estefany destacó la atención personalizada como elemento diferenciador del turismo de lujo, mientras José Armando subrayó la importancia de preservar los valores familiares y las relaciones construidas durante cuatro décadas.

Linette Arbaje también compartió sus experiencias como cofundadora y resaltó principios como la honestidad, la transparencia y el compromiso. Además, recordó iniciativas sociales desarrolladas junto a su esposo en comunidades de la provincia Peravia.

El programa incluyó una galería fotográfica, un recorrido histórico y un audiovisual sobre la trayectoria de la compañía, seguido de un brindis y un cóctel.

De cara al futuro, Arbaje Tours & MICE proyecta ampliar sus servicios especializados y contribuir al posicionamiento de Santo Domingo como destino para congresos, convenciones y encuentros internacionales.

 

 

dh/am

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