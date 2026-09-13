Aplazan para el miércoles audiencia por muerte de Emmanuel Contreras

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SANTO DOMINGO.- Fue aplazado para el próximo miércoles el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Lenin Jhericop Núñez de León, vinculado a la investigación por la muerte de Emmanuel Contreras Medina.

Familiares de Contreras Medina acudieron este domingo a la Fiscalía, donde estaba previsto que un tribunal conociera la petición presentada por el Ministerio Público contra Núñez de León. Sin embargo, la audiencia fue pospuesta.

Núñez de León regresó recientemente a República Dominicana y se puso a disposición de las autoridades para responder por el proceso relacionado con el hecho investigado.

La investigación se originó a raíz de una presunta agresión ocurrida el pasado 1 de julio en un play del sector Los Praditos, en Santo Domingo.

Según las informaciones disponibles, Emmanuel Contreras Medina resultó afectado durante el incidente y permaneció varios días en estado de coma mientras recibía atenciones médicas.

Contreras Medina falleció el 9 de septiembre, mientras las autoridades mantenían abierta la investigación para establecer las circunstancias en que se produjo el hecho y determinar las posibles responsabilidades.

Tras su fallecimiento, el Ministerio Público continuó las diligencias y presentó una solicitud de medida de coerción contra Núñez de León.

El próximo miércoles, el tribunal deberá evaluar los argumentos del órgano acusador para sustentar la medida solicitada, mientras la defensa del imputado podrá presentar sus planteamientos.

Corresponderá al juez decidir las medidas que deberá cumplir Núñez de León mientras continúa la investigación sobre la muerte de Contreras Medina.

Los familiares de la víctima han reclamado a las autoridades el esclarecimiento de lo ocurrido durante el incidente del 1 de julio y que se determinen las responsabilidades conforme a los resultados de las investigaciones.

Los parientes acudieron este domingo a la Fiscalía para dar seguimiento al proceso y conocer la decisión sobre la solicitud de coerción.

El expediente permanece bajo investigación mientras las autoridades realizan las diligencias para determinar cómo se produjo la presunta agresión y establecer las responsabilidades que correspondan.