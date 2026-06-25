Antorcha de JCC 2026 enciende orgullo deportivo Monte Plata

El recorrido de la llama centroamericana abarcó los municipios de Bayaguana, Monte Plata y Sabana Grande de Boyá.

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Monte Plata, RD.– La provincia de Monte Plata reafirmó su condición de “Ciudad Olímpica” y cuna de destacados atletas dominicanos al recibir con entusiasmo la Antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un recorrido que congregó a miles de ciudadanos en una jornada cargada de civismo, identidad y fervor deportivo.

El recorrido de la llama centroamericana abarcó los municipios de Bayaguana, Monte Plata y Sabana Grande de Boyá, donde residentes, autoridades y representantes del movimiento deportivo salieron a las calles para acompañar el paso del símbolo que representa la integración, la excelencia y los valores del deporte.

La actividad contó con la participación del director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, y del periodista deportivo Primitivo Cadete, quienes encabezaron importantes tramos del relevo. Durante el acto, Pichardo destacó que la llegada de la antorcha constituye un reconocimiento al aporte histórico de Monte Plata al deporte nacional y a la formación de atletas de alto rendimiento.

Asimismo, resaltó que cerca de 50 deportistas de la provincia están clasificados o en condiciones de integrar la delegación dominicana que competirá en Santo Domingo 2026, reflejo del trabajo desarrollado por las comunidades y dirigentes deportivos locales.

Por su parte, Primitivo Cadete recordó la trayectoria olímpica de Monte Plata, representada por figuras como Gabriel Mercedes, medallista de plata en Beijing 2008; Luguelín Santos, plata en Londres 2012; Luisito Pie, bronce en Río 2016; y Zacarías Bonnat, plata en Tokio 2020.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando Santos y Pie portaron la antorcha ante cientos de seguidores en Bayaguana, despertando el entusiasmo de los presentes y reafirmando el vínculo entre las nuevas generaciones y los héroes deportivos de la provincia.

La actividad contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales, legislativas y religiosas, además de dirigentes del deporte encabezados por Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano.

Con este multitudinario recibimiento, Monte Plata ratifica su liderazgo como semillero del deporte dominicano y se declara preparada para la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuya inauguración está prevista para el próximo 24 de julio.

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