ANJE urge a Diputados aprobar extensión para las empresas

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SANTO DOMINGO.— La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) solicitó a la Cámara de Diputados declarar de urgencia el proyecto de ley que extiende el plazo para la adecuación de las empresas al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La entidad dirigió su petición al presidente de ese órgano legislativo, Alfredo Pacheco Osoria, tras la aprobación de la iniciativa por parte del Senado, que modifica el artículo 31 de la Ley núm. 44-26.

ANJE advirtió que el plazo de tres meses, que vence el 5 de noviembre de 2026, resulta insuficiente para que las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas (MIPYMES), puedan cumplir con las nuevas exigencias y asumir los costos de implementación.

Señaló que, si el proyecto continúa el trámite legislativo ordinario, podría aprobarse después de la fecha límite, cuando el régimen ya esté vigente y la extensión pierda su propósito.

La asociación respaldó la implementación de un sistema efectivo de responsabilidad penal empresarial y el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento y prevención.

No obstante, consideró necesario que las compañías dispongan de tiempo y condiciones proporcionales para adaptarse a las nuevas disposiciones.

dh/am