Ángel Martínez admite falsedad de acusaciones contra R. Fulcar

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SANTO DOMINGO.- El comunicador Ángel Martínez se retractó este miércoles ante un tribunal de las acusaciones que había formulado públicamente contra el dirigente político y exministro de Educación Roberto Fulcar Encarnación, y reconoció que esas afirmaciones eran falsas.

Martínez admitió que sus declaraciones afectaron el honor, la reputación y la trayectoria de Fulcar, así como a sus familiares, por lo que expresó su arrepentimiento y pidió perdón al exfuncionario, a su familia, a la sociedad dominicana y al tribunal.

La retractación se produjo durante el proceso judicial iniciado por Fulcar contra Martínez por las imputaciones difundidas públicamente.

La abogada de Fulcar, Ingrid Hidalgo, calificó el reconocimiento como un hecho fundamental para establecer la verdad y sostuvo que los señalamientos contra su representado trascendieron los límites de una crítica política, al tratarse de acusaciones graves que pretendían afectar su reputación personal y profesional.

Hidalgo afirmó que las imputaciones que vinculaban a Fulcar con actividades ilícitas carecían de fundamento y destacó que su falsedad fue finalmente reconocida por quien las difundió.

La jurista también planteó que el caso debe servir para llamar la atención sobre la responsabilidad en el uso de los medios de comunicación y las redes sociales, especialmente cuando se formulan acusaciones que pueden afectar el honor y la trayectoria de una persona.

Fulcar había presentado en 2025 una querella contra Martínez por difamación e injuria y reclamaba una indemnización de RD$50 millones por los daños que, según alegó, le ocasionaron las acusaciones.

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