Andeclip cuestiona recurso de amparo sometido por la DIDA

Rafael Mena, presidente de ANDECLIP, criticó este 9 de julio del 2026 la acción sometida por la DIDA.

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), Rafael Mena, cuestionó este jueves el recurso de amparo preventivo interpuesto por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) para impedir la suspensión de servicios anunciada por el gremio contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) Primera y Futuro.

A su juicio, la DIDA debió exigir primero a las aseguradoras el cumplimiento de la indexación de las tarifas que reciben las clínicas, en lugar de recurrir al Tribunal Superior Administrativo para impedir la medida anunciada por el sector, que entraría en vigencia a partir del 14 de julio por tiempo indefinido.

INDEXACIÓN DE TARIFAS

«Nos extraña que él (Elías Báez, director de la DIDA) no se manifieste y diga que deben pagar lo que nos corresponde. Nunca se acercó a nosotros ni dijo que iba a exigirles a las ARS que cumplieran con la ley», expresó.

Mena insistió en que las tarifas pagadas a los centros de salud no han sido ajustadas conforme al incremento acumulado de los costos operativos.

«El Banco Central ha declarado un aumento de 110 % y las diferentes ARS apenas han pagado alrededor del 25 % de esa indexación», afirmó.

RECHAZA SANCIÓN ECONÓMICA

Al referirse a la solicitud de la DIDA de imponer una astreinte de cinco millones de pesos diarios en caso de que las clínicas ejecuten la suspensión de servicios, Mena restó importancia a la cifra y aseguró que Andeclip no está violando ninguna disposición legal.

«Nosotros no estamos violando ninguna ley porque tenemos derecho a reclamar algo que no se ha cumplido con nosotros», sostuvo.

Agregó que si las ARS saldaran la deuda acumulada con las clínicas, estas podrían responder de igual manera a sus compromisos financieros.

an/am