Anadegas celebra Semana del Detallista y destaca sus 67 años

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SANTO DOMINGO. – La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) celebró la Semana del Detallista con un reconocimiento a sus socios y colaboradores por su contribución al desarrollo económico y social de la República Dominicana, al tiempo que resaltó sus 67 años de trayectoria en defensa de los intereses del sector.

El presidente de la entidad, Juan Elías Pérez, felicitó a los empresarios detallistas de todo el país y valoró el esfuerzo de hombres y mujeres que, desde las estaciones de combustibles, contribuyen diariamente a la movilidad de las personas, al transporte de mercancías y al funcionamiento de las actividades productivas.

“En esta Semana del Detallista felicitamos a todos nuestros socios, hombres y mujeres que, con esfuerzo, compromiso y dedicación, contribuyen cada día al desarrollo de la República Dominicana. Su trabajo representa una parte importante de la actividad económica nacional y merece el reconocimiento de la sociedad”, expresó Pérez.

ANADEGAS ALCANZA LOS 800 SOCIOS

El presidente de la organización destacó como uno de los acontecimientos recientes la incorporación del socio número 800, un hecho que, según afirmó, refleja el crecimiento y la capacidad de convocatoria de la entidad, fundada el 23 de julio de 1959.

Pérez señaló que este avance fortalece el compromiso de Anadegas con la unidad del sector, la ampliación de su representación nacional y la búsqueda de mejores condiciones para las estaciones de combustibles afiliadas.

Asimismo, sostuvo que el crecimiento de la organización implica una mayor responsabilidad en la promoción del cumplimiento de las normas, la calidad del servicio y la atención a los consumidores.

67 AÑOS DE DEFENSA DEL SECTOR DETALLISTA

Durante sus 67 años de existencia, Anadegas ha mantenido una participación activa en la defensa de los intereses de los empresarios detallistas de combustibles, procurando que las decisiones regulatorias y económicas tomen en cuenta las condiciones operativas de las estaciones de servicio.

Entre sus principales reivindicaciones históricas figuran la defensa de los detallistas ante propuestas de modificación de la legislación de hidrocarburos, la promoción de condiciones de competencia más equitativas y la búsqueda de soluciones a disposiciones que puedan comprometer la sostenibilidad de los negocios.

En años recientes, la organización también ha expresado preocupación por los costos de las transacciones electrónicas con tarjetas bancarias y los cargos vinculados a la gestión de residuos sólidos, al reclamar mecanismos que permitan cumplir las obligaciones legales sin poner en riesgo la estabilidad económica de las estaciones.

LLAMADO A FORTALECER LA UNIDAD Y LA CALIDAD DEL SERVICIO

La entidad consideró que la Semana del Detallista constituye una oportunidad para reconocer el aporte de los empresarios, la generación de empleos y el trabajo de miles de personas vinculadas a las estaciones de combustibles.

Anadegas exhortó a sus miembros a continuar promoviendo la unidad gremial, la ética empresarial, la capacitación y el compromiso con los consumidores, como pilares para enfrentar los desafíos económicos, tecnológicos y regulatorios del sector.

Al celebrar la incorporación de su socio número 800, la organización reiteró su disposición de continuar representando a los detallistas y defendiendo sus intereses, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de sus negocios y al desarrollo de la economía dominicana.

of-am