Almont y Los Bandidos avanzan como líderes en Softbol Chata

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SANTO DOMINGO.- Laboratorio Almont, por el Grupo A, y Los Bandidos que Cocinan, por el Grupo G, avanzaron como líderes a la segunda ronda del 36.º Torneo Rubén Pimentel Chata BB de Equipos, organizado por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (ASADINA), dedicado a Aneudy Liven y en disputa por la copa “Armonía, Amistad y Confraternidad”.

Laboratorio Almont terminó al frente de su grupo tras la primera jornada, mientras Los Bandidos que Cocinan también ocuparon la primera posición de su apartado. Demolición, que dividió honores, aparece como la principal opción para disputar el play-in y buscar el boleto como comodín a la siguiente fase.

ELIMINADOS LOS RED SKINGS Y BULLDOG

Durante la primera jornada quedaron eliminados Los Red Skings del Luperón y el conjunto Bulldog, mientras otros equipos mantienen sus posibilidades de avanzar a la siguiente etapa del campeonato.

En el estadio Alfredo Tejada, del Complejo Deportivo Puerto Isabela, Los Bandidos que Cocinan barrieron en dos partidos a Los Red Skings del Luperón.

En el primer encuentro se impusieron 4-2, con Luis Morales como lanzador ganador y Manuel Muñoz como el derrotado. En el segundo desafío, Los Bandidos volvieron a ganar, esta vez 26-14, en un partido de ofensiva. Los vencedores conectaron 23 imparables contra 10 de sus rivales. Morales volvió a acreditarse la victoria, mientras Arturo Castro sufrió la derrota.

ALMONT IMPONE SU OFENSIVA

En el estadio Los Picapiedras, Laboratorio Almont derrotó 16-4 a Los Bulldog en el primer partido, respaldado por una ofensiva de 15 imparables, frente a cinco de sus adversarios.

Misael Pérez obtuvo la victoria después de lanzar cuatro entradas, permitir cinco hits y ponchar a dos bateadores. Antonio Clemente cargó con la derrota tras trabajar dos episodios, en los que permitió 10 imparables, ponchó a uno y otorgó una base por bolas.

A segunda hora, Demolición superó 29-25 a Los Bulldog en otro encuentro de abundante ofensiva. Los ganadores conectaron 26 imparables y los derrotados 22.

Alberto Vargas se acreditó el triunfo luego de lanzar 3.1 entradas, permitir siete hits, ponchar a tres bateadores y conceder ocho bases por bolas. Jorge Cabral fue el lanzador derrotado.

En el tercer encuentro, Laboratorio Almont completó su jornada con una victoria 13-2 sobre Demolición. Los ganadores conectaron nueve imparables, mientras sus rivales batearon siete.

Misael Pérez consiguió nuevamente el triunfo, esta vez con cuatro entradas de labor, siete hits permitidos y un ponche. Casimiro Martínez cargó con la derrota.

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