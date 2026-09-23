Alertan alza tarifas portuarias pone en riesgo a 49 MiPymes

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Nacional de Abastecedores a Buques (Fenabuques), Guillermo de la Rosa, denunció que el sector se encuentra al borde del colapso debido al incremento de las tarifas aplicadas por puertos concesionados por el Estado dominicano.

El representante de 49 MiPymes que ofrecen servicios en los puertos marítimos afirmó que el aumento vulnera, según la entidad, el marco legal que establece un cobro de cuatro dólares por tonelada, mientras algunos puertos privados aplican tarifas de entre 10 y 20 dólares.

DENUNCIAN ARBITRARIEDADES

Fenabuques expresó preocupación por medidas tributarias y regulatorias que, según sostiene, afectan la prestación de servicios de aprovisionamiento de buques, manejo de residuos oleosos y sólidos y recolección de desechos peligrosos en embarcaciones, plantas termoeléctricas e industrias.

De la Rosa señaló que las tarifas fueron establecidas al margen de la Ley 70-70, que crea la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), y citó disposiciones que atribuyen a esa institución la fiscalización de los puertos privados bajo concesión y la fijación de tarifas por servicios a naves, mercancías y usuarios.

La organización también cuestionó que el Departamento de Hidrocarburos de la Dirección General de Aduanas exija pagos por liquidaciones de residuos, al considerar que contradice la Ley 112 sobre Hidrocarburos.

PIDEN MESA DE DIÁLOGO

Otra dificultad, indicó, es el requerimiento de una licencia especial para prestar servicios como suministro de combustibles, retiro de cabos y recolección de chatarra.

Fenabuques informó que sus afiliadas aportan más de 10 millones de pesos mensuales al fisco y manejan alrededor de 700,000 galones de residuos oleosos, que son tratados para convertirlos en fueloil alternativo.

La entidad sostuvo que estas empresas contribuyen al cumplimiento del convenio Marpol 1973/78 y pidió a las autoridades marítimas establecer una mesa de diálogo para elaborar el reglamento de aplicación de la Ley 5-23 de Comercio Marítimo, conforme a su artículo 590.