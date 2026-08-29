Alcaldía DN celebra hoy sábado «Plásticos por Útiles Escolares»

La información fue ofrecida en rueda de prensa este 28 de agosto por la secretaria general del cabildo, Elizabeth Mateo.

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SANTO DOMINGO.- La Alcaldía del Distrito Nacional tiene listo el dispositivo de seguridad y logística para celebrar este sábado la tercera edición de Plásticos por Útiles Escolares, actividad que busca promover la conciencia ambiental y facilitar útiles educativos a familias residentes en la capital.

Las autoridades municipales informaron que alrededor de 400 agentes y miembros de organismos de socorro estarán desplegados para garantizar el orden y la seguridad de los participantes.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Durante una rueda de prensa encabezada por la secretaria general del cabildo, Elizabeth Mateo, junto a otros funcionarios municipales, se informó que el operativo contará con la participación de la Policía Nacional, Ejército, Fuerza Aérea, Ciutran, Defensa Civil, Cruz Roja y Daeh.

El evento dispondrá además de un hospital móvil, ocho ambulancias, seis unidades contra incendios, una carpa para niños extraviados, dos unidades móviles de videovigilancia y monitoreo aéreo.

RECORRIDO Y MEDIDAS

La actividad se desarrollará de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el Palacio Municipal. El recorrido comenzará en la calle Paul Harris, continuará por la Horacio Vicioso y seguirá por la Juan de Dios V. Simó.

La avenida George Washington (Malecón) no será incluida este año en el trayecto.

También se habilitarán baños, seis puntos de hidratación y túneles de carpas para proteger a los asistentes de la exposición directa al sol.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Los participantes deberán presentar su cédula para demostrar que residen en el Distrito Nacional. Por cada mil botellas plásticas recolectadas recibirán una mochila equipada con una tableta electrónica y un termo, con un máximo de dos mochilas por cédula.

Según la Alcaldía, las iniciativas Plásticos por Juguetes y Plásticos por Útiles Escolares han permitido retirar más de 37 millones de botellas plásticas de calles y ríos.

La jornada cuenta con el respaldo de instituciones públicas y empresas privadas.

an/am