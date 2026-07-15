Alberto Puello enfrentará a colombiano en Coliseo Teo Cruz

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SANTO DOMINGO.– El boxeador dominicano Alberto “La Avispa” Puello admitió que su combate del próximo sábado frente al colombiano Miguel Bolano representa un riesgo importante para sus aspiraciones de volver a conquistar un título mundial, aunque aseguró que no podía dejar pasar la oportunidad de pelear nuevamente ante su público en República Dominicana.

Puello enfrentará a Bolano en el coliseo de boxeo Carlos “Teo” Cruz, como parte de una cartelera organizada por la promotora Shuan Boxing.

El púgil sanjuanero tiene programada para el 24 de octubre una pelea por el campeonato mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el británico Dalton Smith, actual monarca de la división. Una derrota ante Bolano podría comprometer esa oportunidad titular.

“Estoy consciente del riesgo, pero pelear en mi país, siempre que pueda, es un sueño hecho realidad”, expresó Puello, quien llegará este miércoles desde Las Vegas, Nevada, donde realizó su campamento de preparación.

El excampeón mundial afirmó que ha trabajado intensamente para conseguir una victoria convincente y enviar un mensaje al campeón británico y al mundo del boxeo sobre su disposición para recuperar la corona mundial.

“Quiero demostrar que estoy listo para volver a la cima y recuperar el título”, sostuvo.

Puello, oriundo de San Juan de la Maguana, posee récord profesional de 24 victorias y una sola derrota. A lo largo de su carrera ha conquistado campeonatos mundiales en las versiones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Por su parte, Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing, destacó la importancia de que el púgil dominicano vuelva a combatir en suelo nacional.

“Puello es una figura de gran prestigio internacional y uno de los boxeadores más respetados de su categoría.

Su presencia en República Dominicana es un privilegio para los aficionados al boxeo”, afirmó la promotora.

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