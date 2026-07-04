Al bajar precios de combustibles Gobierno de RD atiende reclamo

La decisión está contenida en el decreto 559-25, que instruye además al Ministerio de Defensa rendir los honores militares correspondientes.

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SANTO DOMINGO.- Tras varios días de crecientes reclamos de partidos políticos, agrupaciones de choferes y otras entidades, el Gobierno dominicano dispuso este viernes una reducción de los precios de los principales combustibles.

Esos reclamos eran hechos debido a la baja sostenida de las cotizaciones internacionales del petróleo tras las recientes caídas, impulsadas por la recuperación del tránsito de buques por el estrecho de Ormuz y los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que han reducido el temor a interrupciones en el suministro mundial.

LOS PRECIOS DE ESTE VIERNES

Precisamente, al cierre de la jornada de este viernes 3 de julio de 2026, el precio del petróleo de referencia estadounidense y dominicana West Texas Intermediate (WTI) se cotizaba alrededor de US$68.70 por barril (contrato de agosto). El otro gran marcador internacional (Brent del Mar del Norte) registraba US$72.0 por barril.

NIVELES SIN PRECEDENTES

Durante varias semanas consecutivas el Gobierno dominicano se mantuvo subiendo los precios de los combustibles, los cuales alcanzaron niveles sin precedentes en la historia dominicana. Pero el 13 de junio último, para tratar de llevar estabilidad al mercado, anunció un mecanismo según el cual los precios de todos ellos se mantendrían “congelados” durante los próximos tres meses (hasta septiembre) “siempre que el precio internacional del petróleo no supere los US$95 por barril”.

Según el Ministerio de Industria, Comerico y Mipymes la medida buscaba evitar incrementos significativos derivados de la volatilidad del mercado internacional y preservar la estabilidad económica, especialmente entre la clase media y los sectores más vulnerables.

CAMBIO DE ACTITUD

Sin embargo, este viernes el Gobierno anunció una reducción de precios que oscila entre RD$3.00 y RD$5.00 por galón en las gasolinas y los dos tipos de gasoil, medida que estará en vigor del 4 al 10 de julio.

Aparentemente volverá a fijar precios semanalmente.

DESACTIVÓ INTENCIÓN DE PARTIDOS OPOSITORES

Esto significa un cambio de estrategia mediante el cual busca desactivar la intención de partidos políticos opositores de sacar provecho a la situación de intestabilidad económica que estaban generando los aumentos de precios del petróleo en el mercado internacional

Economistas consultados consideran que la reducción contribuirá a aliviar parcialmente la presión sobre los bolsillos de los consumidores y de las empresas, aunque advierten que los precios de los combustibles continúan influenciados por factores como la tasa de cambio, los costos de importación y la estructura impositiva vigente.

sp-am