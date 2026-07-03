FP exige Gobierno explique manejo precios combustibles

Sostuvo que la intervención del Estado para evitar alzas repentinas tiene justificación en momentos de presión internacional sobre el petróleo. Pero advirtió que el problema de fondo no está en congelar precios cuando el crudo sube, sino en la falta de información sobre lo que ocurre cuando baja.

GOBIERNO NO REVELA BALANCE COMPENSACION

“El país conoce cada semana cuánto dice subsidiar el Gobierno, pero no conoce el balance completo de la cuenta de compensación. Esa información es necesaria para saber quién gana cuando baja el petróleo”, expresó en una nota de la Fuerza del Pueblo.

El economista señaló que las autoridades informan los montos destinados a evitar aumentos en los combustibles, pero no publican cuánto se adeuda a los importadores, cuánto se ha pagado, cuánto se recupera en períodos de petróleo barato y cuánto termina ingresando al Tesoro Nacional.

IMPIDE SABER SI GOBIERNO PROTEGE AL CONSUMIDOR

Indicó que esa opacidad impide saber si el sistema protege al consumidor o si se ha convertido en una fuente adicional de financiamiento fiscal.

Toribio recordó que la política de bandas anunciada en 2022 explicó qué haría el Gobierno cuando el petróleo subiera, pero no definió con igual claridad qué pasaría cuando los precios internacionales bajaran.

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