Gobierno baja entre RD$3.00 y RD$5.00 a gasolinas y gasoil

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso este viernes una reducción en los precios de los combustibles que oscila entre RD$3.00 y RD$5.00 por galón en las gasolinas y los dos tipos de gasoil, medida que entrará en vigor del 4 al 10 de julio.
La gasolina premium se venderá a RD$338.10 por galón, tras una rebaja de RD$3.00, mientras que la gasolina regular costará RD$305.50, con una disminución de RD$5.00.
En el caso del gasoil, el óptimo se ubicará en RD$290.10 por galón, tras bajar RD$3.00, y el gasoil regular se venderá a RD$257.80, con una reducción de RD$5.00.
GLP Y GAS NATURAL SIN VARIACIÓN
El MICM explicó que estos ajustes responden a la evolución reciente del mercado internacional del crudo, en un contexto de estabilización de los precios del petróleo de referencia, que se mantienen alrededor de los US$68 por barril en Texas.
El gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural mantendrán sus precios invariables. El GLP se comercializará a RD$137.20 por galón y el gas natural a RD$43.97 por metro cúbico.
SUBSIDIO A LOS COMBUSTIBLES
La entidad informó además que el subsidio a los hidrocarburos para la próxima semana ascenderá a RD$424.53 millones, como parte de las medidas de estabilización del mercado interno.
En contraste, algunos derivados registrarán alzas. El avtur aumentará RD$6.25 por galón y se venderá a RD$238.03, mientras que el kerosene subirá RD$6.90 hasta RD$272.80.
Por otro lado, el fuel oil #6 bajará RD$4.50 y se ofertará a RD$152.36 por galón, y el fuel oil 1%S disminuirá RD$2.93 para venderse a RD$177.86.
an/am
Ese es el gobierno del cambio , un total desastre , un engaño , ineptitud y corrupcion !!! El maldito cambio !!!
Tanta impotencia ante un gobierno lleno de payasos, Luis Abinader usted ha sido una gran decepcion para el pueblo dominicano…SHAME ON YOU Mr. presidente
Estas rebajas lo que dan es ganas de llorar con la forma que este gobierno se burla de los dominicanos
Jajja ¡j que cara de guallo más amenos.
Ese es un chiste malo…
Simplemente hay que saber cómo cuidar su voto porque el voto es la fuerza que te proteje
La conciencia del ser humano es que debe de estar limpia y recordar el pasado y el que viene con los 2,000 peso tómelo pero no vote por ese usted no sabe por cuanto va a multiplicar ese funcionario la ganancia de lo invertido en esa elección
El gobierno más indolente y abusador de la historia de este país ha sido el presidido por un Libanés cruel y simulador.
Mil dedos ☝️