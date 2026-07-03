Gobierno baja entre RD$3.00 y RD$5.00 a gasolinas y gasoil

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SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso este viernes una reducción en los precios de los combustibles que oscila entre RD$3.00 y RD$5.00 por galón en las gasolinas y los dos tipos de gasoil, medida que entrará en vigor del 4 al 10 de julio.

La gasolina premium se venderá a RD$338.10 por galón, tras una rebaja de RD$3.00, mientras que la gasolina regular costará RD$305.50, con una disminución de RD$5.00.

En el caso del gasoil, el óptimo se ubicará en RD$290.10 por galón, tras bajar RD$3.00, y el gasoil regular se venderá a RD$257.80, con una reducción de RD$5.00.

GLP Y GAS NATURAL SIN VARIACIÓN

El MICM explicó que estos ajustes responden a la evolución reciente del mercado internacional del crudo, en un contexto de estabilización de los precios del petróleo de referencia, que se mantienen alrededor de los US$68 por barril en Texas.

El gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural mantendrán sus precios invariables. El GLP se comercializará a RD$137.20 por galón y el gas natural a RD$43.97 por metro cúbico.

SUBSIDIO A LOS COMBUSTIBLES

La entidad informó además que el subsidio a los hidrocarburos para la próxima semana ascenderá a RD$424.53 millones, como parte de las medidas de estabilización del mercado interno.

En contraste, algunos derivados registrarán alzas. El avtur aumentará RD$6.25 por galón y se venderá a RD$238.03, mientras que el kerosene subirá RD$6.90 hasta RD$272.80.

Por otro lado, el fuel oil #6 bajará RD$4.50 y se ofertará a RD$152.36 por galón, y el fuel oil 1%S disminuirá RD$2.93 para venderse a RD$177.86.

an/am