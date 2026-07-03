Gobierno baja entre RD$3.00 y RD$5.00 a gasolinas y gasoil

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SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso este viernes una reducción en los precios de los combustibles que oscila entre RD$3.00 y RD$5.00 por galón en las gasolinas y los dos tipos de gasoil, medida que entrará en vigor del 4 al 10 de julio.

La gasolina premium se venderá a RD$338.10 por galón, tras una rebaja de RD$3.00, mientras que la gasolina regular costará RD$305.50, con una disminución de RD$5.00.

En el caso del gasoil, el óptimo se ubicará en RD$290.10 por galón, tras bajar RD$3.00, y el gasoil regular se venderá a RD$257.80, con una reducción de RD$5.00.

GLP Y GAS NATURAL SIN VARIACIÓN

El MICM explicó que estos ajustes responden a la evolución reciente del mercado internacional del crudo, en un contexto de estabilización de los precios del petróleo de referencia, que se mantienen alrededor de los US$68 por barril en Texas.

El gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural mantendrán sus precios invariables. El GLP se comercializará a RD$137.20 por galón y el gas natural a RD$43.97 por metro cúbico.

SUBSIDIO A LOS COMBUSTIBLES

La entidad informó además que el subsidio a los hidrocarburos para la próxima semana ascenderá a RD$424.53 millones, como parte de las medidas de estabilización del mercado interno.

En contraste, algunos derivados registrarán alzas. El avtur aumentará RD$6.25 por galón y se venderá a RD$238.03, mientras que el kerosene subirá RD$6.90 hasta RD$272.80.

Por otro lado, el fuel oil #6 bajará RD$4.50 y se ofertará a RD$152.36 por galón, y el fuel oil 1%S disminuirá RD$2.93 para venderse a RD$177.86.

an/am

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Mesa ocho
Mesa ocho
10 minutos hace

Ese es el gobierno del cambio , un total desastre , un engaño , ineptitud y corrupcion !!! El maldito cambio !!!

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joe
joe
21 minutos hace

Tanta impotencia ante un gobierno lleno de payasos, Luis Abinader usted ha sido una gran decepcion para el pueblo dominicano…SHAME ON YOU Mr. presidente

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joe
joe
25 minutos hace

Estas rebajas lo que dan es ganas de llorar con la forma que este gobierno se burla de los dominicanos

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Ramfis tru
Ramfis tru
28 minutos hace

Jajja ¡j que cara de guallo más amenos.

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Jean Valje
Jean Valje
42 minutos hace

Ese es un chiste malo…

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Risas29
Risas29
50 minutos hace

Simplemente hay que saber cómo cuidar su voto porque el voto es la fuerza que te proteje

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El cholo
El cholo
34 minutos hace
Responder a  Risas29

La conciencia del ser humano es que debe de estar limpia y recordar el pasado y el que viene con los 2,000 peso tómelo pero no vote por ese usted no sabe por cuanto va a multiplicar ese funcionario la ganancia de lo invertido en esa elección

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Grano Duro
Grano Duro
56 minutos hace

El gobierno más indolente y abusador de la historia de este país ha sido el presidido por un Libanés cruel y simulador.

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Ramfis tru
Ramfis tru
26 minutos hace
Responder a  Grano Duro

Mil dedos ☝️

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