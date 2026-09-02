Aguasvivas y Fernández ganan parada del Tour Juvenil de Golf

SANTO DOMINGO, RD.– Los jóvenes golfistas Waldo Aguasvivas y María Fernández se proclamaron campeones de la primera parada del Tour Nacional Juvenil de Golf, evento que reunió a destacados talentos de las categorías menores en una jornada de competencia y desarrollo deportivo.

La primera parada del circuito sirvió como escenario para que los participantes demostraran sus habilidades y continuaran su preparación de cara a las próximas competencias del calendario nacional.

Los campeones exhibieron un sólido desempeño durante la jornada para imponerse en sus respectivas categorías y sumar importantes resultados dentro del Tour Nacional Juvenil.

La competición forma parte de los esfuerzos por fortalecer el golf juvenil dominicano y brindar a las nuevas generaciones espacios para desarrollar sus capacidades, adquirir experiencia competitiva y proyectarse hacia escenarios de mayor nivel.

Con esta primera parada, el Tour Nacional Juvenil de Golf inicia su recorrido por el calendario competitivo, con la participación de jóvenes jugadores que buscan consolidarse como figuras del futuro del golf dominicano.