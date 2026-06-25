Afición haitiana lamenta adiós su equipo al Mundial de Fútbol

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Puerto Príncipe, 25 jun.- Los medios y la población haitianos reaccionaron hoy con una mezcla de resignación y objetividad ante la despedida de su selección de la Copa Mundial de Fútbol, tras perder la víspera 2-4 frente a Marruecos.

La prensa y la afición locales, conocedoras de ese deporte y del alto nivel del evento, lamentaron la derrota frente a la formación africana, pero sienten aún orgullo por su clasificación a esta cita, aseguró el diario Le Nouvelliste.

El pueblo haitiano sufrió la caída de su equipo, por tercera ocasión en el Grupo C del Mundial, esta vez ante los marroquíes, aunque considera que «se despidió del Mundial 2026 con la frente en alto», comentó el periódico local.

La selección haitiana -opinó el diario- deleitó a su afición y mostró la mejor imagen del país al mundo del fútbol, «pese a su derrota contra Marruecos, equipo que fue subcampeón de la Copa Africana de Naciones y cuarto en el último Mundial».

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