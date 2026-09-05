Denuncian persiste «corrupción encubierta» dentro cárceles RD

La DGSPC afirmó que no permitirá que internos impartan órdenes a directores de centros penitenciarios.

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) dijo que mantiene una “lucha campal” contra estructuras de corrupción que, según admitió, existen dentro de las cárceles de la Repúiblica Dominicana.

Advirtió que continuará desmontando las redes ilícitas que operan en los centros penitenciarios, para lo cual seguirá realizando requisas, operativos y acciones judiciales y administrativas contra privados de libertad, familiares cómplices y personal penitenciario involucrado en prácticas irregulares. Estas acciones tienen el propósito de decomisar drogas, teléfonos y otros articulos ilícitos.

La DGSPC fue enfática al señalar que “no puede haber ni aceptaremos presos dando órdenes a directores o a comandantes”, al tiempo que sostuvo que la corrupción en el sistema penitenciario ha sido históricamente estructural.

Informó que dará seguimiento permanente al comportamiento del personal penitenciario con el propósito de sanear la institución “área por área y centro por centro”.

Según la DGSPC, durante el primer semestre de este año las exclusiones de nómina, sometimientos a la justicia y apresamientos de personal señalado por corrupción superaron el medio centenar.

La advertencia se produce luego de recientes incidentes registrados en centros penitenciarios, entre ellos el ocurrido en el CCR-XII La Isleta, en Moca, donde cuatro internos resultaron con heridas leves durante un operativo de requisa.

FAMILIARES Y PERSONAL BAJO VIGILANCIA

La Dirección reiteró que llevará ante la justicia a familiares que intenten introducir drogas u otros artículos prohibidos a las cárceles o que colaboren con hechos de violencia y delincuencia.

Asimismo, informó que mantendrá un seguimiento permanente al comportamiento del personal penitenciario para sanear la institución “área por área y centro por centro”.

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