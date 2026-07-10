Aduanas recaudó RD$129,236 MM en primer semestre de 2026

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Aduanas (DGA) recaudó 129,236 millones de pesos durante el primer semestre de 2026, un crecimiento del 2.6% y un incremento absoluto de 3,290 millones de pesos frente al mismo período de 2025, informó este jueves la institución.

El resultado se dio pese a un escenario internacional más complejo, marcado por tensiones geopolíticas que han impactado el comercio exterior, según explicó la DGA.Solo en junio, las recaudaciones alcanzaron los 24,162 millones de pesos, un aumento interanual del 15.4% respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a 3,225 millones de pesos adicionales.

Mejoras en gestión y despacho

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, atribuyó el desempeño positivo a las medidas implementadas para mejorar la gestión recaudadora y agilizar el despacho de mercancías en puertos y aeropuertos del país.

Destacó que entre enero y junio los contenedores importados bajo el régimen de consumo aumentaron 1.5% en comparación con igual período de 2025. Calificó el crecimiento de moderado, pero relevante dado el entorno internacional adverso.

«Los resultados reflejan los esfuerzos de mejora en la gestión recaudadora y el control aduanero, así como las limitaciones impuestas por un entorno externo complejo que ha condicionado el desempeño del comercio exterior», señaló el funcionario.