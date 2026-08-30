Aduana sumará inteligencia artificial a análisis imágenes

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Santo Domingo, 29 ago (Prensa Latina) La Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana incorporará inteligencia artificial al análisis de las imágenes obtenidas mediante equipos de rayos X, informó hoy su director, Nelson Arroyo.

El funcionario explicó que la tecnología permitirá evaluar las imágenes de manera simultánea para identificar posibles inconsistencias, patrones de riesgo y elementos que requieran una revisión especializada.

Arroyo ofreció las declaraciones durante el encuentro industrial «Aduanas como aliada estratégica del desarrollo productivo», organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana, donde destacó la importancia de combinar el fortalecimiento de los controles con la agilización del comercio exterior.

La DGA también prevé utilizar inteligencia artificial en su sistema de gestión de riesgos para detectar patrones atípicos y mejorar el perfilado de las cargas que ingresan al país.

Según el funcionario, la institución busca monitorear desde su sede central y en tiempo real las operaciones de los equipos de rayos X instalados en los puertos dominicanos.

El sistema permitirá, además, identificar posibles anomalías relacionadas con la determinación de las obligaciones tributarias aduaneras.

Señaló que estas herramientas contribuirán a transformar el modelo actual de manejo de riesgos hacia un esquema más anticipado y estratégico, sustentado en inteligencia artificial y un mayor volumen de datos.

to/mpv