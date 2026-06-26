Adriano debe pedir disculpas (OPINION)

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En política, es más importante cómo terminas que cómo empiezas.

Los esbirros de Trujillo lo mataron, transformándose en “Héroes nacionales”. Francisco Alberto Caamaño empezó dejando 800 cadáveres tendidos cuando aplastó un movimiento de religiosidad popular en 1962, lo llamaron el “Héroe de Palmasola”. Luego terminó como “el coronel de abril, el héroe de Playa Caracoles”.

Adriano Espaillat fue el primer dominicano en la asamblea y senado estatal en Albany, y en el Congreso de Estados Unidos. También el primer dominicano que intentó linchar en público a una joven mujer dominicana, menor que su hija Natalia Espaillat Madera.

Adriano atizó el antihaitianismo, racismo disfrazado de patriotismo contra Darializa Ávila Chevalier. Mintieron sobre su nacionalidad “haitiana” para ametrallarla con antihaitianismo.

Darializa es mayor que Adrianito y menor que Natalia, los hijos de Adriano. La gente los señalará como hijos del representante de negros y latinos, quien montó una asquerosa, nauseabunda y divisionista campaña racista.

A Darializa le gritan “haitiana”, a Natalia y Adrianito le gritarán “racistas”.

La empatía nos permite vernos en los ojos del prójimo; ver a nuestras hijas y nietas en cada joven mujer, en cada niña. Los “amigos” de Jeffrey Epstein no tenían empatía; nunca vieron a sus nietas en las niñas que abusaron. ¿Adriano tiene o conoce la empatía?

Adriano debe disculparse públicamente con Darializa y la comunidad. Ella ganó con decencia, como toda una dama, sin insultos ni mentiras. Si Adriano no se disculpa, autorizará que linchen a nuestras hijas si intentan postularse a una oficina pública.

Adriano cargará su mancha racista indeleble por réquiem eterno.

Quizá Adriano quiera disculparse, pero su ego se lo impide. Quizá Adriano no tiene humildad, humanidad, ni empatía, es entendible, José José lo explicó: “uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser”.

Adriano se pasó 30 años en la piscina, cuando le dijeron que saliera, envenenó el agua: “ni pa’ mí, ni pa’ nadie”. La comunidad no merece existir si Adriano no está sentado encima de nosotros, ciertamente, Adriano nunca pedirá disculpas.