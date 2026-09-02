ADP denuncia 237 escuelas sin clases en inicio del año escolar

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Santo Domingo, 2 sep.- Un total de 237 centros educativos públicos no iniciaron la docencia durante la primera semana del año escolar 2026-2027, principalmente por problemas de infraestructura, informó hoy la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, precisó que la cifra representa el 12,9 por ciento de los mil 832 reportes válidos recopilados por la organización entre el 24 y el 28 de agosto.

Durante la presentación del Primer Monitoreo de Apertura del Año Escolar, elaborado por el Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos Badía, Hidalgo señaló que otros 108 centros, equivalentes al 5,9 por ciento, comenzaron las clases solo en algunas tandas o niveles.

ESTADO FISICO DE LAS INSTALACIONES

El estado físico de las instalaciones constituyó la principal dificultad. De los 345 con apertura parcial o nula, 199 atribuyeron la situación a problemas de infraestructura, entre ellos obras inconclusas, aulas inservibles y falta de agua o electricidad.

El informe reveló además que mil 105 planteles, equivalentes al 60,3 por ciento de los monitoreados, no recibieron reparaciones durante las vacaciones escolares.

En otros 121 las obras de reparación permanecían en ejecución al momento del levantamiento e impedían el desarrollo normal de las clases.

Hidalgo consideró que las intervenciones sin terminar terminaron convirtiéndose en un obstáculo para el inicio de la docencia y evidencian las dificultades que persisten con el estado de las edificaciones.

LA CAUSA FRECUENTE DE LA FALTA DE APERTURA

La segunda causa más frecuente de la falta de apertura fue la ausencia de estudiantes, mientras que la acción gremial fue identificada como causa en cinco casos.

El monitoreo también evidenció una baja asistencia estudiantil durante los primeros días de clases.

El levantamiento abarcó mil 729 centros educativos, equivalentes al 22,3 por ciento de las siete mil 760 escuelas públicas de la República Dominicana.

Los datos fueron recopilados mediante respuestas de docentes, directores y dirigentes de la ADP en distintas zonas del territorio nacional.

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