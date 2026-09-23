Adalberto Mondesí: “Ha sido un proceso largo de rehabilitación”

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El infielder Adalberto Mondesí se integró desde el primer día a los entrenamientos de las Águilas Cibaeñas, con la mira puesta en su regreso a la acción durante la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Mondesí, de 31 años, puede desempeñarse en el campocorto, la segunda y la tercera base. El jugador regresa al béisbol tras completar un prolongado proceso de rehabilitación por una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en 2022.

“Primeramente, gracias a Dios, porque ha sido un proceso largo de rehabilitación. Ya me siento al 100 %. Para mí, regresar a la LIDOM con las Águilas Cibaeñas fue una decisión cómoda, debido a que René Francisco, vicepresidente de Operaciones de Béisbol, me abrió las puertas y espero que todo resulte muy positivamente”, expresó.

UN REGRESO ESPERADO

Mondesí es reconocido por su velocidad en las bases y su estilo de juego agresivo, características que lo convirtieron en una de las figuras dominicanas más destacadas durante su etapa en las Grandes Ligas.

En 2015 hizo historia al convertirse, con 20 años, en el primer jugador en debutar en las Mayores durante una Serie Mundial, cuando vestía el uniforme de los Reales de Kansas City.

El versátil jugador posteriormente lideró la Liga Americana en triples, con 10, en 2019, mientras que en la temporada de 2020 encabezó el circuito en bases robadas, con 20.

Sobre su manera de jugar, Mondesí aseguró que mantiene intacto su espíritu competitivo y su disposición para aprovechar sus principales fortalezas.

“Estoy dispuesto a desplegar mi juego agresivo; en el terreno es donde se decide, la situación dicta la forma en que debo jugar. A mí me gusta jugar duro, y por eso he estado más expuesto a lesiones”, manifestó.

El regreso de Mondesí representa una de las novedades de las Águilas Cibaeñas en el inicio de su preparación para la campaña 2026-27 de la pelota invernal dominicana.

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