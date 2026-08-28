Actos religiosos en memoria periodista Hansel Díaz Mattews

Los actos religiosos serán este domingo 30 de agosto, al cumplirse un año del fallecimiento de Hansel Díaz Mattews.

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SANTO DOMINGO.- Familiares, amigos y colegas del joven periodista deportivo Hansel Omar Díaz Mattews conmemorarán este domingo 30 el primer aniversario de su fallecimiento, con una misa y una Hora Santa en su memoria.

La misa será oficiada a las 9:00 de la mañana en la parroquia San Martín de Porres, ubicada en Altos de Cancino, Santo Domingo Este.

Posteriormente, a las 3:00 de la tarde, se realizará una Hora Santa en la calle Primera número 5, del sector Mendoza Segunda, también en Santo Domingo Este.

UN AÑO DE SU PARTIDA

Díaz Mattews falleció la noche del 30 de agosto de 2025, luego de padecer serios quebrantos de salud. Su partida generó pesar entre familiares, amigos y miembros de la comunidad periodística dominicana.

El comunicador era hijo del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas y de la educadora Martha Mattews, quienes extendieron la invitación a la misa y a la Hora Santa a familiares, colegas y amistades.

DESTACADO CRONISTA DEPORTIVO

Durante su trayectoria profesional, Hansel Díaz Mattews laboró durante varios años en el periódico HOY, además de producir su propio programa de radio.

A pesar de su juventud, logró destacarse como uno de los cronistas deportivos noveles con mayor proyección, demostrando capacidad, preparación e inteligencia en el ejercicio de su profesión.

Su fallecimiento fue especialmente lamentado por sus compañeros de la crónica deportiva, quienes resaltaron sus cualidades profesionales y humanas, así como su compromiso con la comunicación especializada en deportes.

Con estas actividades religiosas, sus familiares buscan mantener viva la memoria de quien dejó una huella entre quienes compartieron con él en el ámbito periodístico y personal.

an/am