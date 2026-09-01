Acroarte reconoce Maridalia Hernández con Premio al Mérito

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SANTO DOMINGO.- La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) rendirá homenaje a la cantante y compositora dominicana Maridalia Hernández durante la XV Gala del Premio Acroarte al Mérito Periodístico 2026, que será celebrada este martes 1 de septiembre.

La distinción reconoce su extensa trayectoria artística y sus aportes a la música y la cultura dominicana. La gala, dedicada al periodista Juan T. H., también reconocerá a Frank Rainieri, José Miguel Bonetti Dubreil, José Monegro.

Asimismo a los cronistas de arte Alexis Beltré Ramírez, Yamira Taveras, Mayra La Paz y Rammy Pérez. Además, será homenajeada la Escuela Nacional de Locución.

HOMENAJE MUSICAL

Acroarte ha preparado un homenaje musical a Maridalia Hernández, quien acumula más de cuatro décadas de trayectoria, desde su participación fundacional en el grupo 440 hasta su consolidada carrera como solista en escenarios nacionales e internacionales.

Los artistas Frank Ceara y Pavel Núñez, junto a los compositores José Antonio Rodríguez y Manuel Jiménez, interpretarán canciones popularizadas por la artista, como parte del reconocimiento a su legado.

“Reconocer a Maridalia como la artista completa que es, es honrar también los más altos valores del arte”, expresó Marivell Contreras, presidenta de Acroarte, quien destacó su afinación, elegancia, buen gusto musical y aporte a la memoria colectiva dominicana.

TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Maridalia Hernández inició su formación musical a los 10 años en Santiago y posteriormente obtuvo el título de profesora de Música, además de cursar estudios en el Conservatorio Nacional de Música.

Su carrera profesional comenzó en 1981. Fue integrante del Coro Nacional y fundadora y solista principal de 440, antes de desarrollar una exitosa carrera como cantante, actriz y embajadora cultural.

En 1986 conquistó el primer lugar del Festival de Viña del Mar, en Chile, con la canción “Para quererte”. Ese mismo año recibió los premios El Dorado, El Casandra y El Soberano como destacada vocalista femenina.

an/am